Der Kampf ums Schulkind

Mal vorausgeschickt: Dass die Uissigheimer Grundschule auch im Schuljahr 2023/24 weiterhin Kinder beschulen darf, ist wirklich ein Grund zur Freude.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings muss man sich die Frage stellen, wie lange solche „Mini-Einrichtungen“ noch existieren können. Im Fall der Schule ist es über die Anmeldezahlen vorgegeben. Sind sie niedriger als 26, kann der jeweilige Träger die Einrichtung schließen.

Aber sollten tatsächlich nur die Zahlen ausschlaggebend sein? Sollte man nicht auch der Argumentation des Külsheimer Bürgermeisters ein Stück weit folgen, der da meint, dass die Kinder immer „anspruchsvoller und uneinheitlicher“ werden und deshalb eine äußerst familiär geführte Schule Sinn mache? Doch wie sinnvoll ist Unterricht in einer Klasse, die aus zwei Klassenstufen besteht? Hat es Vorteile, weil die Kinder zur Selbstständigkeit erzogen werden und direkt von den älteren Schülern lernen können? Oder überwiegen Nachteile, weil sich die Lehrerin nur zeitlich begrenzt um die jeweiligen Schüler kümmern kann? In Uissigheim überwiegen scheinbar die Vorteile.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Grundschule Uissigheim bleibt bestehen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Werbach „Ich will innovativ vorangehen“ Mehr erfahren Kreisklasse A Tauberbischofsheim Gerlachsheim muss im Derby auf der Hut sein Mehr erfahren

Verwunderlich ist jedoch, dass auch Eltern aus Gamburg und Niklashausen ihre Kinder dort zur Schule schicken, obwohl diese in Werbach eine der modernsten Einrichtungen besuchen könnten. Noch vor Jahren wurde als Argument die lange Fahrt mit dem Schulbus bis nach Wenkheim ins Feld geführt. Die fiel mit der Eröffnung des Bildungscampus in Werbach weg. Verwunderlich ist dieser Fakt umso mehr, weil es keine direkte Busverbindung von Uissigheim nach Gamburg oder Niklashausen gibt. Die Kinder müssen über Tauberbischofsheim fahren.

Spielt da vielleicht die nicht verwundene Zusammenlegung Gamburgs mit Werbach immer noch eine Rolle? Das ist bei der jungen Elterngeneration nur sehr schwer vorstellbar.

Nachvollziehbar dagegen ist die Reaktion der Werbacher Verwaltung, die für sehr viel Geld einen ganzen Campus baut, Ganztagesbetreuung anbietet und dann aber für die Kinder, die in Uissigheim beschult werden, einen Ausgleich zahlen muss. In Zeiten des demografischen Wandels ist dieser Kampf ums Schulkind in vollem Gang.