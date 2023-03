Gerlachsheim muss im Derby auf der Hut sein

Nach einer weiteren Niederlage gegen die SpG Wittighausen/Zimmern klebt die SpG Balbachtal II unverändert am Tabellenende fest. Trotz einer aussichtslos scheinenden Situation werden die Hausherren versuchen, auch gegen die SpG Beckstein/Königshofen II ihr Bestes zu geben. Ob dies ausreicht, wieder einmal etwas Zählbares zu erreichen, ist schwer vorherzusagen. Klar ist, dass die Gäste zumindest auf dem Papier der klare Favorit sind.

Mit seinem Auswärtssieg beim FC Külsheim hat sich der TSV Assamstadt II, nach seiner überraschenden Heimniederlage gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg , postwendend rehabilitiert. Gut möglich, dass die Platzherren diesen Schwung mitnehmen und auch gegen den anreisenden SV Nassig II punkten. Die Gäste mussten sich gegen den SV Distelhausen mächtig strecken, um am Ende zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Letztendlich könnte der Heimvorteil den Gastgebern in die Karten spielen.

Einen harten Fight musste die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg bestehen. So kam man erst spät zum 2:1-Siegtreffer, wodurch man den drei Punkte Vorsprung auf den VfR Gerlachsheim festigte. Nimmt man die Tabelle als Maßstab dürfte die anstehende Begegnung gegen den FC Külsheim um einiges leichter werden. Die Gäste mussten sich im Heimspiel gegen den TSV Assamstadt II mit 0:2 geschlagen geben und werden auch gegen den Tabellenführer wohl leer ausgehen.

Wenn auch der FC Eichel das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Kreuzwertheim klar verloren hat, werden die Gastgeber versuchen, in der Partie gegen den FC Grünsfeld II wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Einfach wird dieses Unterfangen nicht, denn mit den Gästen wartet ein nicht zu unterschätzender Rivale auf die Hausherren. Möglich, dass die Heimstärke der Platzherren den Unterschied ausmacht und die Punkte am Main bleiben.

Durch seinen überraschenden Punktgewinn beim SV Nassig II hat sich der SV Distelhausen um Trainer Uwe Withopf nach langer Durststrecke wieder einmal selbst belohnt. Ob ein solcher Erfolg auch am kommenden Sonntag gegen den Tabellenzweiten VfR Gerlachsheim wiederholt werden kann, erscheint fraglich. Die Gäste segeln klar auf Aufstiegskurs und kämpfen auch noch um die Meisterschale mit. Unter diesen Vorzeichen wäre selbst ein Unentschieden für die Hausherren wie ein Sieg zu werten. Doch wie heißt es so schön: Derbys haben ihre eigenen Gesetze.

Mit ihrem Dreier gegen die SpG Balbachtal II hat sich die SpG Wittighausen/Zimmern ins gesicherte Mittelfeld vorgekämpft. Nun kommt es zu einem weitaus schwereren Spiel gegen den TSV Kreuzwertheim. Die Gäste kommen mit der Empfehlung eines 2:0-Sieges über den FC Eichel, was schon bemerkenswert ist. Spannend dürfte die Frage werden, ob und wie die Hausherren den zweitbesten Sturm der Liga an die Kette legen können. Sollte dies in hohem Maße gelingen, könnte auch punktemäßig etwas drin sein.

Nach ihrer deftigen Auswärtsniederlage gegen die SpG Impfingen/TBB II muss die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz verharren. Hieran wird sich, zumindest an diesem Wochenende, auch nicht viel verändern. Der Grund hierfür ist, dass mit der SpG Uissigheim II/Gamburg ein Team anreist, das sich aktuell in einer guten Verfassung befindet, wenn auch der direkte Vergleich mit dem Tabellenführer knapp verloren ging. Vielleicht können die Gastgeber mit dem Heimrecht im Rücken auch ungeahnte Kräfte freimachen und zumindest ein Remis erreichen. Ganz unmöglich erscheint dies nicht.