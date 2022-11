Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung und Ausbildung Wie man nach der Mittleren Reife zum Abitur gelangt

Was mache ich nach meiner Mittleren Reife? Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche. Viele wollen sich mit 16 Jahren noch nicht auf einen Beruf festlegen und hängen das Abitur an, oft an einem Beruflichen Gymnasium.