„Zauberhaftes“ zweites Viertel

Hakro Merlins Crailsheim – Veolia Towers Hamburg 92:84

(22:17, 31:16, 27:27, 12:24)

Crailsheim: Mikalauskas (20 Punkte/davon 2 Dreier)), Lewis (18/3), Midtgaard (14), Maxhuni (11/1), Stephens (10), Radosavljevic (6/1), Livingston II (5/1), Bleck (4), Stuckey (4), Vrcic.

Hamburg: Meisner (22 Punkte/3),, Woodard (20/6), Samar (10/1), Childs (8), Wohlfarth-Bottermann (8), McCullum (6), Clark II (6/2), Hinrichs (4), Philipps, Schoormann).

Zuschauer: 2386.

Es war nur zu Beginn eine Partie auf Augenhöhe, welche die Zauberer aber ab dem zweiten Viertel immer mehr dominierten. Bereits nach der ersten Hälfte erspielten sich die Hausherren eine Führung von 20 Punkten. Im Schlussviertel kamen die Hamburger dann aber nochmals bis auf acht Punkte ran. Am Ende gewannen die Merlins jedoch das heutige Duell mit 92:84. Topscorer im blauen Dress wurde Arunas Mikalauskas mit 20 Punkten.

Ganz starkes zweites Viertel

Letztendlich spielentscheidend war bereits das zweite Viertel, das Crailsheim mit 31:16 für sich entschied. Die Zauberer kamen in diesem Viertel immer besser zum Zug. Jaren Lewis erzielte allein in den ersten elf gespielten Minuten des heutigen Duells zehn Zähler. Beim Stand von 53:33 ging es schließlich in die Kabinen. Das war ein Zwischenstand, mit dem in dieser Deutlichkeit niemand gerechnet hatte.

Am Mittwoch wieder international

Das nächste Mal auf dem Parkett stehen die Zauberer bereits am kommenden Mittwoch, 30. November. Dann sind die Merlins Crailsheim erneut in Rumänien gefordert. In der ersten Gruppenphase des FIBA-Europe Cups geht es gegen den osteuropäischen Rivalen CSO Voluntari.

Das nächste Heimspiel steht am kommenden Samstag, 3. Dezember , auf dem Plan. Im Viertelfinale des MagentaSport-BBL Pokals wollen die Crailsheimer gegen die MHP Riesen Ludwigsburg erneut ins Halbfinale einziehen. Für diese Partie gibt es noch einige Resttickets.

Stimme des Trainers

Trainer Sebastian Gleim (Hakro Merlins Crailsheim) zum Spiel gegen Hamburg: „Wir hatten viel Respekt vor Hamburg, weil wir wussten sie haben viele Topteams gespielt und geschlagen und starken Basketball gezeigt. Wir wussten aber auch, dass wir die Chance haben, hier zuhause das bessere Kollektiv zu sein und darauf sind wir nach einer langen Rumänien Reise und kurzem Training stolz. Wir haben es geschafft sehr aktiv zu sein und die wahrscheinlich beste defensive Halbzeit seit langem gespielt zu haben. Das war der Schlüssel zum wichtigen Erfolg heute. fm