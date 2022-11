Merlins in Rumänien

Nach zuletzt drei Heimspielen im FIBA-Europe Cup müssen die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim Zauberer nun wieder im europäischen Ausland ran. Die beiden letzten Spiele der ersten Gruppenphase steigen für die „Zauberer“ jeweils in Rumänien. Zunächst sind die Hohenloher am heutigen Mittwoch in Craiova gefordert. Sprungball in der knapp 250 000 Einwohner sechsgrößten Stadt des Landes ist bereits um 18 Uhr deutscher Zeit.

Die Gastgeber gehen mit einer weißen Weste von 4:0-Siegen als Tabellenführer der Gruppe H in die Begegnung und sind bereits für die zweite Gruppenphase qualifiziert. Mit einer 2:2-Bilanz stehen die Merlins derzeit auf dem zweiten Platz, knapp vor Voluntari und Norrköping (1:3).

Anders als international verlief der Saisonauftakt für das Team von Coach Vitaly Stepanovskyy in der heimischen Liga. Denn dort konnte man nach fünf Spielen erst zwei für sich entscheiden.

Die Merlins wollen sich für die Niederlage in Ilshofen revanchieren. Zuletzt hatte man die beiden Heimspiele gegen Voluntari und Norrköping für sich entschieden. Somit hat man das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand.

Absolut überzeugen konnte iminternationalen Wettbewerb bisher Forward Jaren Lewis. Der US-Amerikaner erzielt 13,5 Punkte pro Spiel, mit 10,8 Rebounds greift er sich die zweitmeisten „zweiten Bälle“ im Wettbewerb.

Verzichten müssen die Merlins in Rumnien auf Bruno Vrcic. Der Youngster fällt wegen des Verdachts auf eine leichte Gehirnerschütterung aus.

„Wir spielen gegen die aktuell effektivste Mannschaft in unserer Gruppe. Sie versuchen stetig das Spiel zu verlangsamen. Für uns gilt unsere Devise, Energie und Zusammenhalt. Viele von uns, und ich persönlich auch, treten zum ersten Mal zu einem Spiel in Rumänien an. Es wartet sicherlich eine spannende Herausforderung auf uns“, weiß Crailsheim Headcoach Sebastian Gleim. cd