Merlins „erzaubern“ sich wichtige Auswärtspunkte

SMU Craiova – Hakro Merlins Merlins 81:102 (23:25, 15:28, 20:20, 23:29)

Crailsheim: Mikalauskas (19 Punkte/2 Dreier), Stuckey (18/4), Lewis (15/1), Maxhuni (14/3), Midtgaard (12), Bleck (9/1), Livingston (4), Stephens (4), Kindzeka (4), Radosavljevic (3/1), Bagette.

Zum vorletzten Spieltag der ersten FIBA Europe Cup Gruppenphase gastierten die Hakro Merlins Crailsheim bei SCMU Craiova. Die Merlins begannen mit aggressiver Defense und kamen auch so immer wieder zu Punkten, Nach dem zweiten Dunking von Midtgaard und dem ersten Treffer von Stephens führten die Zauberer schnell zweistellig (4.). Weiter dominierte der dänische Center Asbjørn Midtgaard die Zone. Drei krachende Dunkings, sechs Zähler - so sein Arbeitsnachweis, bereits nach 240 Sekunden. Die Gastgeber kamen im ersten Viertel vor allem von der Freiwurflinie zum Erfolg, doch Boggy von Downtown und Mikalauskas in der Zone stellten den Zehn-Punkte-Vorsprung wieder her. Kurz vor der ersten Viertelpause starteten die Hausherren einen Run, dennoch gingen die Zauberer mit einer 25:23-Führung in die erste Unterbrechung.

Merlins-Run im zweiten Viertel

Nachdem die Rumänen zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ausgleichen konnten, übernahmen Jaren Lewis und Edon Maxhuni für die Crailsheimer. Nach Midtgaards nächstem spektakulären Dunk und Blecks erstem Dreier war der zweistellige Vorsprung bald wieder perfekt. Die Merlins kontrollierten nun das Geschehen. Point Guard Livingston II nutzte die Isolation gegen Craiovas Big Man und schickte die Gastgeber nach 18 Minuten in die nächste Auszeit. Kurz darauf endete eine kurzweilige erste Halbzeit – die Merlins gingen mit einer 53:38-Führung in die Kabine.

Jaren Lewis eröffnete Durchgang Zwei mit seinem ersten Dreier und Layup im Anschluss – am defensiven Ende war Midtgaard per Block zur Stelle. Die Hausherren sorgten vereinzelt mit starken Spielzügen für Aufsehen, doch Crailsheim spielte mit der gleichen Intensität wie in der ersten Hälfte. Dennoch waren nun die Hausherren nun zwingender und holten einige Zähler auf. Allen voran Center Nikolic spielte stark auf, nach dem Dunk von Hopkins reagierte Gleim mit einem Timeout (53:63). Aus dieser heraus antwortete Mikalauskas, der Litauer erzielte in der wichtigen Phase fünf Zähler in Folge. Im Anschluss bediente er Stuckey an der Dreierlinie. Die Merlins behielten weiter die Nerven und stellten zum Viertel-Ende auf 58-73.

Den letzten Abschnitt eröffnete der finnische Point Guard Maxhuni von Downtown. Auch Maurice Stuckey traf jenseits der 6,75-Meter-Linie und erhöhte den Vorsprung auf 22 Zähler (32.). Damit waren die Hakro Merlins nicht nur auf Kurs Erster Auswärtssieg der Europe Cup Saison, sondern wollten auch den direkten Vergleich gegen SCMU Craiova für sich entscheiden. Das Hinspiel ging noch mit 13 Zählern an die Rumänen.

Der Scharfschütze war nun on fire. Stuckey erzielte seinen vierten erfolgreichen Dreier und baute den Vorsprung weiter aus. Auch Arunas Mikalauskas bestätigte seine gute Form aus den vergangenen Wochen. 90 Sekunden vor der Schlusssirene machte Jaren Lewis mit seinen Zählern 14 und 15 die 100 voll. Kurz darauf endete die Begegnung: Mit 102:81 entschieden die Merlins das Spiel für sich.

Damit gewannen die Zauberer nicht nur ihr erstes Auswärtsspiel im diesjährigen FIBA Europe Cup, sondern auch den direkten Vergleich mit Craiova. Die Hakro Merlins Crailsheim bestachen in Rumänien vor allem durch ihre starke Teamleistung, bei der alle Spieler eingesetzt wurden. Neben den beiden Topscorern Mikalauskas (19 Punkte) und Stuckey (18) legte allen voran Jaren Lewis eine beeindruckende Statline hin. cd