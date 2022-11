Chemnitz – Crailsheim 106:94

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause wollten die Merlins Crailsheim den Schwung von den letzten beiden Siegen gegen Norrköping und Weißenfels mit in die Messe Chemnitz nehmen und die Erfolgsserie gegen die Sachsen ausbauen. Doch die Gäste liefen einem deutlichen Rückstand aus dem ersten Viertel hinterher und mussten sich besonders aufgrund einer zu löchrigen Defensive mit 94:106 geschlagen geben. Topscorer im Merlins-Dress wurde Otis Livingston II mit 17 Punkten.

Das sagt der Trainer

Trainer Sebastian Gleim sagte: „Offensiv hatten wir immer wieder gute Aktionen, aber die Transition-Defense und Pick-And-Roll-Defense war nicht physisch genug, um hier heute etwas mitzunehmen. Wir sind in der Situation, dass wir alle positiven Dinge ergreifen müssen, und das waren die offensiven Momente, die wir hatten. Ab Sonntag bauen wir uns neu auf und dann geht es nach Rumänien um bereit zu sein.“

Mehr zum Thema Basketball Mit Euphorie aus der Pause Mehr erfahren Europameisterschaft Handball-Frauen hoffen bei EM auf Spiel um Platz fünf Mehr erfahren

Am Dienstag geht es für den Merlins-Tross bereits auf die Reise gen Rumänien. Dort steht am Mittwochabend (19 Uhr) bei Craiova das nächste wichtige Spiel im FIBA Europe Cup an. Zwei Tage später empfangen „die Zauberer“ dann zum nächsten Bundesliga-Spiel die Veolia Towers Hamburg in der Stierkampfarena. auf