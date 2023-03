Kellerkinder unter sich

Das Geschehen des aktuellen Spieltages in der Bezirksliga Ost spielt sich komplett am Samstag, 4. März, ab. Aufstiegsaspirant SV Niklashausen II tritt dabei beim TTC Neckargerach/Guttenbach an.

In den beiden anderen Begegnungen SV Adelsheim II - TTC Limbach und FC Lohrbach II - SG Höpfingen/ Walldürn sind die momentan vier Letzten der Tabelle unter sich.

SV Adelsheim II – TTC Limbach (Samstag, 4. März, 18 Uhr). Der Tabellenneunte SV Adelsheim II (7:19 Pnkte) empfängt den -siebten TTC Limbach (10:14). Gegenwärtig liegt der Relegationsplatz zwischen beiden Mannschaften. Sportliche Spannung ist angesagt, vorentscheidende Weichen bezüglich des Klassenerhalts werden in dieser Partie gestellt. Beide Teams wissen, um was es geht. In der Vorrunde trennte man sich 8:8. FC Lohrbach II – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 18 Uhr). Der FC Lohrbach II (2:24) liegt derzeit am Tabellenende, das rettende Ufer ist von den Punkten her weit entfernt. Die nötige Aufholjagd zum eventuellen Klassenerhalt müsste sofort beginnen. Doch auch Gegner SG Höpfingen/Walldürn braucht, auf dem Relegationsrang nach unten befindlich, jeden Zähler, die Liga zu halten. In der Vorrunde siegte die SG mit 9:5.

TTC Neckargerach/Guttenbach – SV Niklashausen II (Samstag, 18.45 Uhr). In dieser Partie steht das Aufstiegsrennen im Mittelpunkt. Während die Gäste des SV Niklashausen (26:0) mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze stehen, trennen den gastgebenden TTC (13:9) vier Minuspunkte vom Relegationsplatz hin zur Verbandsklasse Nord. Die spielerische Stärke des SV macht diesen zum Favoriten auch dieses Spiels, der TTC lauert auf seine Außenseiterchance. In der Hinrunde gewannen die Niklashäuser mit 9:3.