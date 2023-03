Zwei Nachbarschaftsderbys

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen am aktuellen Spieltag vier Begegnungen an, allesamt am Samstag.

TV Hardheim – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 4. März, 17 Uhr). Mit dem TV Hardheim (11:19 Punkte) und dem TSV Tauberbischofsheim (8:22) treffen zwei Teams aufeinander, die sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt befinden. Die Partie hat für beide Mannschaften richtungsweisenden Charakter, denn der gastgebende TV liegt derzeit zwei Zähler vor dem Relegationsplatz, der TSV einen dahinter. In der Vorrunde gab es einen 9:4-Erfolg für den TSV Tauberbischofsheim.

SV Seckach – FC Gissigheim (Samstag, 18 Uhr). Der SV Seckach (20:10) spielt gegen den FC Gissigheim (12:18). Der SV hat noch kleine Chancen auf die Relegation nach oben, die Gäste dagegen sind froh um jeden einzelnen Zähler, um die gegenwärtig guten Aussichten auf den Klassenerhalt noch weiter zu steigern. Die Gastgeber, die in der Hinrunde knapp mit 9:7 siegreich geblieben sind, weisen die bisher etwas bessere Rückrundenbilanz auf.

FC Viktoria Hettingen – Spvgg Hainstadt II (Samstag, 18 Uhr). Geographisch liegen der FC Hettingen (13:17) und die Spvgg Hainstadt II (25:3) sehr nahe beieinander, in der momentanen Tabelle werden die beiden allerdings durch vier Plätze voneinander getrennt. Die Hettinger rangieren momentan fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz, die Hainstadter an der Tabellenspitze, drei Minuszähler besser als der Tabellenzweite. Die Gäste, denen bei dem Vergleich der Vorrunde ein klares 9:0 gelungen war, gehen favorisiert in das Derby.

TSV Neunstetten – TSV Assamstadt (Samstag, 19 Uhr). Ein weiteres Nachbarschaftsderby steigt in der Bezirksklasse beim TSV Neunstetten (2:28), wo der TSV Assamstadt (18:10) seine Visitenkarte abgibt. Die Gastgeber sollten hinsichtlich der verbliebenen geringen Chancen auf den Klassenerhalt mit dem weiteren Punkten zügig beginnen. Die Gäste können eventuelle Möglichkeiten zur Teilnahme an der Relegation nach oben nur bei einem Sieg erhalten. In der Vorrunde gab es ein 9:2 für den TSV Assamstadt.