Spitzenteams punkten gleich doppelt

Der Tischtennis-Spielbetrieb auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim hat nach einer kurzen Unterbrechung die Rückrunde zuletzt in der Kreisliga und in der Kreisklasse A fortgesetzt.

In der Kreisliga punkteten mit dem FC Külsheim III und dem SV Niklashausen III die beiden Spitzenmannschaften in jeweils zwei Partien doppelt, in der Kreisklasse A untermauerte der SV Niklashausen IV seine Ambitionen mit einem 9:5-Erfolg bei der DJK Unterbalbach.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TSV Tauberbischofsheim II – FC Külsheim III 1:9

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Scherer, Arnold, Röder, Gruber, Buchholz, (Doppel) Müller/Gruber, Scherer/Röder, Arnold/Buchholz.

Külsheim III: (Einzel) Würzberger, Hanna, Betz, Stang, Maier, Braun, (Doppel) Würzberger/Maier, Betz/Stang, Hanna/Braun.

Spielverlauf: 1:0 Müller/Gruber, 1:1 bis 1:9 Würzberger/Maier, Hanna/Braun, Hanna, Würzberger, Stang, Betz, Braun, Maier, Würzberger.

FC Külsheim III – FC Hundheim-Steinbach 9:3

Külsheim III: (Einzel) Michelberger, Betz, Stang, Maier, Hepp, Braun, (Doppel) Michelberger/Maier, Betz/Stang, Hepp/Braun.

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Münkel, T. Hauck, M. Bischof, H. Bischof, B. Hauck, Bühlmann, (Doppel) Münkel/T. Hauck, M. Bischof/Bühlmann, H. Bischof/B. Hauck.

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 Michelberger/Maier, Betz/Stang, Hepp/Braun, Michelberger, 4:1 bis 4:3 Münkel, H. Bischof, M. Bischof, 5:3 bis 9:3 Hepp, Braun, Michelberger, Betz, Stang

TTC Oberschüpf – SV Niklashausen III 3:9

Oberschüpf: (Einzel) S. Weiland, Henninger, Holzer, G. Weiland, Pers, Stäbe, (Doppel) S. Weiland/Holzer, Henninger/Stäbe, G. Weiland/Pers.

Niklashausen III: (Einzel) M. Heß, R. Heß, Backs, Sorger, Drach, Anderlik, (Doppel) M. Heß/Sorger, R. Heß/Backs, Drach/Anderlik.

Spielverlauf: 1:0 S. Weiland/Holzer, 1:1 M. Heß/Sorger, 2:1 G. Weiland/Pers, 2:2 bis 2:8 R. Heß, M. Heß, Sorger, Backs, Anderlik, Drach, M. Heß, 3:8 Henninger, 3:9 Backs.

SV Niklashausen III – ETSV Lauda II 9:0

Niklashausen III: (Einzel) H. Heß, Hamann, R. Heß, Ries, Sorger, Drach, (Doppel) Hamann/R. Heß, H. Heß/Drach, Ries/Sorger.

Lauda II: (Einzel) Herrmann, Dertinger, Muhr, Berger, Kirschning, Neuser, (Doppel) Herrmann/Dertinger, Muhr/Neuser, Berger/Kirschning.

Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Hamann/R. Heß, H. Heß/Drach, Ries/Sorger, H. Heß, Hamann, R. Heß, Ries, Sorger, Drach.

Kreisklasse A Tauberb’heim

DJK Unterbalbach – SV Niklashausen IV 5:9

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Bamberger/Schulte, M. Broens/F. Broens, 2:1 und 2:2 Malcherek/Klimczak, Kohl, 3:2 Bamberger, 3:3 bis 3:6 Malcherek, Schöllig, Klimczak, Breunig, 4:6 und 5:6 M. Broens, Bamberger, 5:7 bis 5:9 Schöllig, Malcherek, Breunig.