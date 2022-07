Felix Esterl siegt im Hauptlauf

Bei sonnigen Temperaturen waren beim 18. Ansmann-Cup über 300 Läufer am Start. Die abwechslungsreiche und präparierte Laufstrecke führte, wie gewohnt, idyllisch durch den Assamstadter Wald und sorgte für optimale Laufbedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Waldstadion, dem Start und Zieleinlauf, heizten die Moderatoren Rolf Rupp und Sophia Zeitler den Läufern und Zuschauern richtig ein und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre.

Mit einem lautstarken Zuschauer-Countdown wurden 80 Kinder und Jugendliche zum Schülerlauf über zwei Kilometer in den ersten Wettbewerb des Tages geschickt.

Mehr zum Thema 75 Jahre TSV Assamstadt VfB-Veteranen-Auftritt und vieles mehr Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Über 120 Starter Hitze forderte die Kondition der Sportler in Löffelstelzen Mehr erfahren

In der Gesamtwertung bei den Jungs sicherte sich Jan Eßwein vom TSV Assamstadt in 8:25 Minuten den ersten Platz, gefolgt von Lenni Hellmuth (8:26) und Jonas Unterwandling (8:30), ebenfalls vom TSV Assamstadt. Bei den Mädchen siegte Marie Brand von der LG Hohenlohe in 7:46 Minuten, vor Milena Wachter (8:44) und Jeanie Hügel (9.09), beide vom TSV Assamstadt.

Hoch motivierte Bambini

Dann ging es für wund 75 hoch motivierte Bambini zum 400 Meterlauf auf die Strecke. Angefeuert durch das Publikum, drehten die Kinder eine Stadionrunde, zum Teil begleitet von ihren persönlichen Trainern wie Mama, Papa, Oma und Opa, kamen sie stolz ins Ziel. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten nicht nur die Platzierten einen hochwertigen Preis, sondern alle Teilnehmer der beiden Läufe durften sich über ein Geschenk freuen.

Ein besonderes Highlight für die Zuschauer war der darauffolgende Staffel-Teamlauf über fünf mal zwei Kilometer, bei dem zwölf Mannschaften an den Start gingen. Traditionell sorgten einige lokale Teams mit ungewöhnlichen Outfits wie Kuhkostüm, pinken Wollmützen oder gelbem Schlips für einen wahren Augenschmaus.

Den Sieg sicherte sich die Firma Würth Industrie Service in einer Zeit von 38:42 Minuten, vor der Peter Ruppel GmbH (39:53) und dem Schaumbiertrinkerclub (40:36). Der Geschenkkorb, der unter den teilnehmenden Teams verlost wurde, ging unter lautem Gelächter an das Team der Ansmann AG.

Der Hauptlauf über zehn Kilometer und der Hobbylauf über fünf Kilometer starteten gemeinsam. In einer sehr guten Zeit von 37:03 Minuten ging Felix Esterl vom TV Tria Bad Mergentheim nach zehn Kilometern als erster über die Ziellinie, vor Christoph von Brunn vom FuF-Laufteam (38:09) und Tobias Rupp (38:22). Bei den Damen holte sich Silke Faller vom Lauftreff TG Höchberg den Siegerplatz in 47:21 Minuten, auf dem zweiten Platz folgte Julia Specht (48:47) von der Ansmann AG, vor Kim Linsenmeyer (50:02) vom SV Edelfingen.

Schneller Benjamin Kost

Beim Hobbylauf über fünf Kilometer kam als schnellster Läufer Benjamin Kost (18:23 Minuten) vom ETSV Lauda ins Ziel, gefolgt vom Zweitplatzierten Tobias Bissinger (19:54) vom FuF-Laufteam. Den dritten Platz belegte Frank Gärtner (21:30) von Sportatex.

Die Konkurrenz der Damen entschied Sophie Rupp vom TSV Assamstadt in 24:35 Minuten für sich und verwies Sonja Metzger (25:56) vom TSV Markelsheim auf den zweiten Platz. Als Dritte lief Ansofie Braun (26:51) vom TSV Unterschüpf ins Ziel.

Beim letzten Wettbewerb des Tages begaben sich die Walker ebenfalls auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Sieger bei den Herren wurde Albert Brand in einer Zeit von 38:04 Minuten, vor Martin Klein (39:25) und Werner Göbel von der Ansmann AG (40:25). Bei den Damen ging Christine Tremmel vom TSV Assamstadt (35:37 Minuten) als Erste über die Ziellinie, vor Ramona Schindler (38:24) von Laufen gegen Leiden und Regina Rupp (40:26) ebenfalls vom TSV Assamstadt.

So ging ein gelungener und erfolgreicher 18. Assamstadter Volkslauf zu Ende – und alle hatten sehr viel Spaß..

Alle Ergebnisse des Laufevents können online unter www.racesolution.de abgerufen werden.

Aus aktuellem Anlass wird die Laufserie der Laufgemeinschaft Tauberfranken in diesem Jahr unter das Motto: „Hilfe für die Ukraine“ gestellt. Die Leichtathletikabteilung des TSV wird die beim Lauf gesammelten Spenden aufrunden und an das Spendenkonto der ARD für Ukraine-Hilfe weiterleiten.

Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der Hakro-Stadtlauf in Schrozberg am 16. Juli, der Umpfertallauf in Unterschüpf am 27. August und der Niederstettener Herbstlauf am 24. September.