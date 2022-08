Das war purer Tennis-Spaß

An zwei Wochenenden war die Anlage des TSV Markelsheim fest in Kinderhand. Beim „Next Level – U10-Großfeldturnier, U9-Midcourtturnier und U8-Kleinfeldturnier der VR-Taleniade“ wetteiferten 34 Mädchen und Jungen um die Plätze. Die außergewöhnliche Kindersport-Veranstaltung, eine von zehn der Next Level-Turnierserie der VR-Talentiade, fand zum dritten Mal auf den Markelsheimer Tennisplätzen statt.

Den hohen Stellenwert des Turniers in den Vereinen des WTB erkennt man daran, dass trotz der weiten Anreise Tenniskids aus den Vereinen Aalen, Urbach, Ehingen/Donau, Esslingen, Göppingen, Winnenden, Sindelfingen, Cannstatt, Ludwigsburg, Bernhausen, Bietigheim, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Doggenburg, Süssen und Ilsfeld in Markelsheim „am Start“ waren. Aus dem Sportkreis Mergentheim waren drei Spielerinnen und Spieler aus Bad Mergentheim und sieben aus Markelsheim dabei.

Voller Einsatz: Noel Schahl (Urbach) holte sich den Sieg in der U8-Altersstufe beim „Next Level“-Turnier in Markelsheim. © Eugen Becker

Alle Teilnehmer zeigten vollen Einsatz und kämpften um jeden Ball. Auch wenn die Ergebnisse teilweise sehr eindeutig waren, kam es in allen Spielen zu spannenden Ballwechseln. Der Turniersieg der U10 Juniorinnen und der U8 Junioren wurde über Gruppenspiele „jeder gegen jeden“ ausgetragen. Mit zwei Siegen (Dreier-Gruppe) gewann Anna Knorr aus Bietigheim das U10-Turnier. Mit drei Siegen (Vierer-Gruppe) gewann Noel Schahl aus Urbach die Gold-VR-Talentiade-Medaille.

Erst Gruppenspiele

Der Turniersieg der U10 Junioren, U9 Junioren und U8 Juniorinnen wurde über Gruppenspiele sowie über nachfolgende Halb- und Final-Spiele ausgetragen. Bei den Junioren U10 setzte sich Yannik Koch (TC Winnenden) im Endspiel gegen Maxim Koschel (TA Vfl Sindelfingen) mit 4:0/4:1 durch. Bei den Junioren U9 sicherte sich Luis Zindulka (TC Winnenden) mit 5:3 gegen Noel Schahl den Turniersieg.

Bei den U8 Juniorinnen gewann Mia Geiselmann (Ehingen/Donau) mit 4:1 gegen Maja Kübler (Göppingen) den Turniersieg. Lokalmatadorin Jana Salch (Markelsheim) spielte sich nach drei Siegen in den Gruppenspielen und verlorenem Halbfinale mit einem 3:1 geben Olivia Naumann (Bad Mergentheim) auf den hervorragenden dritten Platz.

Bettina Schmidt von der Volksbank Main-Tauber eG, die die Veranstaltung des TSV Markelsheim unterstützte, bedankte sich bei der Siegerehrung bei den teilnehmenden Jugendlichen für die tollen Leistungen: „Wir konnten über das gesamte Turnier hinweg tolle und spannende Spiele beobachten“, so das Fazit von Bettina Schmidt. Sie übergab die Preise an die glücklichen Sieger. Ingo Schulz, Jugendwart des TSV Markelsheim, zeigte sich sehr zufrieden. „Die Kinder und Jugendliche haben Spaß am Tennisspielen. Das sieht man! Und wir sind stolz darauf, dass Markelsheim einer von rund zehn Veranstaltungsorten bei der Talentförderung der Sportart Tennis in Baden-Württemberg ist und wir mit der Volksbank Main-Tauber eG einen langjährigen, verlässlichen Partner haben.“ Nach Dankesworten fügte er an: „Als Jugendwart und Turnierleiter bin ich stolz darauf, dass wir zwei sehr lange Turniertage sehr gut bewältigt haben. Dazu brauchen wir viele Hände – bei der Turniervorbereitung, aber vor allem wenn das Turnier läuft, bis hin zum Aufräumen und Nacharbeiten.“

Mit Schiedsrichter

„Alle Helfer des TSV Markelsheim sorgten dafür, dass die Kinder puren Tennisspaß und damit einen unvergesslichen Tag erlebt haben“, betonte Abteilungsleiter Lars Schmidt. Da das Turnier auf drei verschiedenen Feldgrößen (U10 Großfeld, U9 Midcourt und U8 Kleinfeld) gespielt werde, mussten die verschiedenen Spielfelder immer wieder neu vorbereitet und hergerichtet werden. Da bei U9 und U8 auf Zeit und mit Schiedsrichter gespielt werde, sei zudem ein eingespieltes Turnierleitungs- und Schiedsrichterteam erforderlich.

Das Next-Level-Turnier in Markelsheim ist ein Qualifikationsturnier der VR-Talentiade-Next-Level- Turnierserie. Die vier Erstplatzierten sammeln Punkte für die Endturniere, die Anfang 2023 ausgetragen werden. gudi

Info: Alle Ergebnisse unter www.tennis-markelsheim.de