Aufsteiger will Absteiger Paroli bieten

Der erste Tabellenführer der neuen Saison heißt TSV Dörzbach/Klepsau. Der Aufsteiger distanzierte die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern überraschend deutlich mit 5:1 und durfte sich über ein sehr gelungenes Comeback in der Kreisliga A3 freuen. Wie die Jagsttäler meldete sich auch Bezirksliga-Absteiger SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach nach zwei Jahren mit dem 3:1-Derbysieg gegen die SGM Taubertal/Röttingen erfolgreich zurück. Einen gelungenen Saisonstart hatte auch die SGM Mulfingen/Hollenbach II, die nach 0:1-Rückstand das Heimspiel gegen die DJK Bieringen in letzter Minute das Spiel noch drehte. Durch seine Treffer Nummer drei und vier (89. und 90+5.) rettete Marco Schmieg dem SV Harthausen noch einen Punkt gegen den SC Amrichshausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der zweite Spieltag bietet nun ein volles Programm: Bereits heute Abend um 18.30 Uhr gibt der zuletzt spielfreie B4-Aufsteiger SV Wachbach II seinen Einstand in der A3. Das Team von Dirk Pfeiler wird gleich ins eiskalte Wasser geworfen, denn zum Debüt bekommt der Neuling mit Titelanwärter SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach gleich einen ganz dicken Brocken vorgesetzt. Die Mannschaft des Trainergespanns Torben Götz und Volker Silberzahn musste im Nachbarschaftsduell alle Register ziehen, um den Widerstand der SGM Taubertal/Röttingen zu brechen und sich letztendlich verdient mit 3:1 durchzusetzen.

Als schärfster Konkurrent der Weikersheimer im Titelkampf wird der Vorjahresdritte SGM Markelsheim/Elpersheim gehandelt, der am Sonntag in Elpersheim ebenso wie sein Gast SC Wiesenbach sein Punktspieldebüt gibt. Die Gäste aus dem Blaufeldener Teilort haben sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt, der im Vorjahr übrigens nie ernsthaft gefährdet war. Gegen Markelsheim/Elpersheim gab es für den SC bislang allerdings nichts zu erben: Sechs Begegnungen um A3- Punkte – sechs Siege der Taubertäler.

Mehr zum Thema Fußballbezirk Hohenlohe: Nach 75 Jahren wird der Bezirk ab 2024/25 aufgelöst – ohne plausiblen Grund Ende einer Erfolgsgeschichte naht Mehr erfahren Der Spieltag im Bezirk Hohenlohe Aufsteiger TVN verliert bitter in der Schlussphase Mehr erfahren Spiel im Fokus Mit Breite an die Spitze Mehr erfahren

Nach dem 1:3 in Weikersheim hofft die SGM Taubertal/Röttingen nun im nächsten Nachbarschaftsduell in Tauberrettersheim auf einen Sieg gegen den Vorjahresvierten FC Creglingen. Dietmar Fiedler, der bislang die SGM Creglingen II/ Bieberehren gecoacht hatte, gibt nun als Nachfolger von Markus Schweizer sein Punktspieldebüt als Trainer der ersten Mannschaft des FCC. Die letzten drei Derbys der alten Rivalen endeten Unentschieden, ein Spielausgang, mit dem die Creglinger erneut gut leben könnten.

Nach der 1:5-Abfuhr beim Aufsteiger in Klepsau will und muss die Spvgg. Apfelbach Herrenzimmern gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II wieder die Heimstärke beweisen, die das Team von Christoph Ettwein in der letzten Runde auszeichnete. Auch die SGM Mulfingen/Hollenbach II zog beim letzten Aufeinandertreffen im März mit 0;1 in Apfelbach den Kürzeren. Im Gegensatz zu den Gastgebern hat die SGM mit dem 2:1 gegen Bieringen einen zwar holprigen, aber letztlich gelungenen Verbandsrundenstart, nachdem sie eine Woche zuvor mit einem 5:0 im Pokalspiel bei Taubertal/Röttingen aufhorchen ließ.

Nur weil der TV Niederstetten über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, blieb der FC Igersheim trotz seiner Niederlage im Relegationsspiel gegen den FC Billingsbach in der A3. Das Ziel der „Gelb-Schwarzen“ kann in der neuen Saison nur sein, sich aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Um dies zu erreichen, muss die Mannschaft aber ihre chronische Heimschwäche überwinden. Neun Niederlagen standen in der vorigen Saison nur drei Siege vor eigenem Publikum gegenüber. Mit Aufsteiger TSV Dörzbach/Klepsau muss der FC eine sehr harte Nuss knacken!

Das A3- Comeback des FC Billingsbach wurde im Gastspiel beim FC Phoenix Nagelsberg durch die schwere Verletzung eines Spielers anlässlich eines Kopfballduells überschattet. Wie FCB- Coach Rafael Götz mitteilte, handelte es sich um einen unglücklichen Zusammenprall ohne Verschulden des Nagelsberger Gegenspielers. Die Partie wurde in der 55. Minute auf Wunsch der Gastgeber beim Stand von 1:3 abgebrochen. Nun steht das Heimspiel des FCB gegen den SV Harthausen auf dem Spielplan. Dieser trennte sich zuletzt nach einer hochspannenden Partie mit 4:4 vom nun spielfreien SC Amrichshausen.

Ein Künzelsauer Altkreisduell geht in Bieringen über die Bühne. Nach der unglücklichen 1:2- Niederlage in Mulfingen erhofft sich die DJK Bieringen nun einen Dreier gegen den FC Phoenix Nagelsberg.