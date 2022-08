Tolle Matches bei „Lenz Cup“

Hofgarten. Nach der Corona-Pause Pandemie fand das offene Tennisjugendturnier „Lenz Junior Cup“ mit Ranglistenwertung endlich wieder statt. Auf der Anlage des TSC Gelb-Blau im Hofgarten wurde das Turnier zum dritten Mal ausgetragen, wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen. Der „Lenz Junior Cup“ ist bei Tennisspielerinnen und -spielern weit über Wertheim hinaus bekannt. Bei besten Bedingungen reisten auch in diesem Jahr die Teilnehmer von weiter her, unter anderem aus Ehingen an der Donau, Murr und Freiburg, an. Aus den eigenen Reihen des TSC GB waren drei Teilnehmer dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gespielt wurde in den Konkurrenzen U 12 männlich und U 16 weiblich. Alle anderen Konkurrenzen konnten aufgrund zu geringer Anmeldungen nicht ausgespielt werden.

Die Teilnehmer der U 12 spielten im Modus „Round Robin“, das heißt jeder trat gegen jeden an. Hier ging Frederik Freygang vom TSV Karlstadt als eindeutiger Sieger hervor, er gewann alle Einzelmatches. Den zweiten Platz belegte Leo Bretz vom TC Rot-Weiß Miltenberg TV, Platz drei sicherte sich Ben Leimeister vom TC Marktheidenfeld und Platz 4 ging an Max von Alt vom TSC Gelb-Blau Wertheim.

Die Konkurrenz U 16 weiblich war hervorragend aufgestellt und versprach spannende Spiele. In einem hart umkämpften und spannenden Match konnte sich im Achtelfinale Jelisaweta Schamber vom TSC Gelb-Blau gegen Aileen Ahleit vom TC Rot-Weiss Achern mit 7:5, 5:7 und 11:9 durchsetzen, musste sich dann aber im Viertelfinale gegen Noemi Köhle (TC Ehingen/Donau) geschlagen geben.

Siegerin aus Ehingen

Chiara Nitsch, ebenfalls vom TSC Gelb-Blau, sicherte sich zunächst mit einem klaren Achtelfinalsieg gegen Anne Klühspies vom TC Marktheidenfeld den Einzug ins Viertelfinale. Dort allerdings unterlag sie gegen Leni Glock von der TC-First-line-Academy Murr mit 6:2 und 6:1.

Auch im Halbfinalmatch von Lotte Löser (TVA 1860 Aschaffenburg) und Marie Bauer vom ESV Flügelrad Nürnberg waren tolle Ballwechsel zu sehen. Das spannende Match wurde erst im Tiebreak zugunsten der Nürnbergerin mit 3:6, 7:6 und 10:8 entschieden.

Im Finale am Sonntag traf Noemi Köhle vom TC Ehingen dann auf Marie Bauer aus Nürnberg. Gegen die herausragend spielende Noemi Köhle konnte Marie Bauer nicht viel ausrichten und musste sich schließlich mit 6:1 und 6:0 geschlagen geben.

Die Siegerehrungen nahmen Spielleiter Matthias Brüstle, Oberschiedsrichter Aleksej Raquet und Susanne Eberhard von Lenz Laborglas vor. Das Turnier, sei, so Susanne Eberhard, eine schöne Werbung für den Tennissport und den Verein, auch wenn der Einladung in diesem Jahr nicht so viele Teilnehmer wie vor Corona gefolgt sind. tscgb