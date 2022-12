Das Final-Four winkt

Nach der Qualifikation für die zweite Gruppenphase im FIBA-Europe- Cup bleibt den Basketballern der Hakro Merlins Crailsheim keine Zeit zum Verschnaufen. Schon am heutigen Samstag, 3. Dezember, steht für die Hohenloher der nächste Showdown an. Im Magenta Sport BBL-Pokalviertelfinale empfangen die Zauberer die MHP Riesen Ludwigsburg. Es geht umden Einzug in das Top Four. Tip-Off in der Arena Hohenlohe ist um 20.30 Uhr. Resttickets für das Derby sind noch verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wettbewerbsübergreifend schwimmen die Crailsheimer derzeit auf einer Erfolgswelle: Aus den letzten sechs Pflichtspielen ging man fünf Mal als Sieger vom Parkett. Zuletzt holte man sich wichtige Punkte in der BBL gegen die Hamburg Towers und am Mittwoch im Europe-Cup in Rumänien ein. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten scheint sich das Team von Coach Sebastian Gleim gefunden zu haben und geht mit getanktem Selbstbewusstsein in das „Do-or-Die“-Spiel am Samstagabend.

Zu Gast ist mir Ludwigsburg ein echtes Spitzenteam im deutschen Oberhaus. Die Barockstädter stehen in der Bundesliga mit einer Bilanz von 6:2-Siegen auf dem vierten Tabellenplatz. Wie auch die Merlins sind die Gelb-Schwarzen in drei Wettbewerben vertreten. Neben dem Pokal und der BBL nehmen sie an der Champions League teil, wo sie derzeit die Gruppe E anführen.

Mehr zum Thema Basketball Crailsheims internationale Reise geht weiter Mehr erfahren Basketball Energie ist gefragt Mehr erfahren Basketball Merlins in Rumänien Mehr erfahren

Im Kader der Ludwigsburger einiges getan. Zuletzt verpflichtete man Shonn Miller vom Ligakonkurrenten Niners Chemnitz. Der zweiter Spielmacher Jhonathan Dunn ist den Merlins sehr gut bekannt. In der letzten Saison ging er gemeinsam mit den Zauberern Arunas Mikalauskas und Asbjorn Midtgaard für ZZ Leiden auf Korbjagd und hatte großen Anteil daran, dass die Europe-Cup- Spielzeit für die Merlins im Viertelfinale endete.

„Wir treffen auf die physisch stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Durch die Nachverpflichtungen haben sie sich enorm gesteigert und sind sowohl in der BBL als auch in der Championsleague ein Top Team. Ludwigsburg ist eine von zwei Teams in der BBL, die immer nah an der legalen Grenze verteidigen, egal zu welcher Spielzeit. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Gegen Ludwigsburg gelten immer andere Regeln. Es wird eine Herkules Aufgabe die wir mit großer Energie, maximalem Zusammenhalt und großer Vorfreude in unserer Arena angehen wollen. Die Arenahier in Ilshofen muss kochen in jeder Aktion,“ sagt Crailsheims Trainer Sebastian Gleim, der mit seinem Team zum zweiten Mal hintereinander in das Top-Four-Finalturnier einziehen möchte. anu