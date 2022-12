Crailsheims internationale Reise geht weiter

CSO Voluntari – Hakro Merlin Crailsheim 79:93

(21:21, 15:29, 21:25, 22:18)

Crailsheim: Midtgaard (16 Punkte), Lewis (14/davon 3 Dreier), Livingston (14), Mikalauskas (11/1), Maxhuni (10/2), Stephens (7). Stuckey (5/1), Radosavljevic (5), Vrcic (4), Bagette (4), Kindzeka (3), Bleck.

Am Mittwochabend waren die Hakro Merlins Crailsheim zum zweiten Mal hintereinander in Rumänien gefordert. In der vergangenen Woche konnten sie sich durch einen souveränen Sieg in Craiova eine gute Ausgangslage verschaffen, um die zweite Gruppenphase zu erreichen. Mit einer Bilanz von 3:2-Erfolgen gingen die Hohenloher als Tabellenzweiter in die letzte Partie der Gruppe H.

Headcoach Sebastian Gleim schickte Edon Maxhuni, Jaren Lewis, Myles Stephens, Maurice Stuckey und Asbjorn Midtgaard als Starting Five auf das Parkett in der Olimpia Hall Ploiesti. Center Midtgaard stand direkt im Mittelpunkt – zunächst sicherte er beim Sprungball den ersten Ballbesitz für die Gäste, versenkte per krachendem Dunk und blockte in der Defensive einen Korbleger ans Brett. Die anschließenden Minuten waren geprägt von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Dennoch schafften es die Crailsheimer wieder in Führung zu gehen. Für Stirnrunzeln sorgte dann aber Cotton, der mit Ertönen der Sirene für einen ausgeglichenen Zwischenstand nach dem ersten Viertel sorgte.

Livingston eröffnete den zweiten Abschnitt mit Fastbreak-Zählern und legte aus der Mitteldistanz nach. Crailsheim hatte zwar zu kämpfen, dominierte die Partie in der Folge aber mehr und mehr, sodass man zur Halbzeit bereits mit 14 Punkten in Front lag.

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Merlins, den kämpfenden Gegner immer wieder abzuwehren. Stattdessen blieb man selbst auch in der Offensive konzentriert und baute die Führung weiter aus.

Die letzten zehn Minuten der ersten Gruppenphase im FIBA Europe Cup starteten deutlich strukturierter als in den Phasen davor. Big Man Midtgaard unterstrich mit einem erfolgreichen Mitteldistanzwurf nach schöner Vorarbeit von Elias Baggette seine starke Form. Anschließend nutzte Baggette seine Einsatzzeit, indem er zweimal hintereinander den Block von Midtgaard nutze und beide Male sehenswert aus dem Halbfeld abschloss. Die Partie verlor ihre Spannung, da die Hausherren einen deutlichen Vorsprung benötigt hätten, um noch eine Chance auf das Weiterkommen in die nächste Runde zu haben. Bei den Hohenlohern schlichen sich dann Unkonzentriertheiten ein, so dass Voluntari bis auf elf Punkte herankam. Aus Gleims Auszeit kamen die Crailsheimer dann wieder deutlich fokussierter und brachten einen am Ende ungefährdeten 93:79-Sieg über die Ziellinie und lösten somit als Gruppenzweiter das Ticket für die zweite Runde.

„Zuallererst sind wir sehr froh das Spiel gegen Voluntari gewonnen zu haben. Wir sind mit einem kleinen Vorteil in das Spiel gegangen, was psychologisch nicht einfach zu händeln ist, aber umso mehr freuen wir uns, dass wir die bestimmende Mannschaft über die gesamte Spielzeit waren“ erklärte Merlins-Coach Sebastian Gleim nach dem Sieg.

Die zweite Runde des Fibo Europe Cup beginnt bereits am 14. Dezember mit einem Heimspiel. Doch vorher wartet auf die Zauberer das nächste Highlight. Am Samstag muss man im Viertelfinale des BBL-Pokals gegen Ludwigsburg ran. anu