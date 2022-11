Energie ist gefragt

Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim empfängt am heutigen Samstag, 26. November, um 20.30 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen die Veolia Towers Hamburg. Die Hohenloher überzeugten unter der Woche im rumänischen Craiova (wir berichteten) und haben nun gute Chancen auf das Weiterkommen im Europe-Cup. Diese Leistung wollen die Gastgeber nun bestätigen und ihren dritten Bundesliga-Saisonsieg einfahren. „Gegen die Towers, die im Eurocup spielen und in der BBL zu den Playoff-Kandidaten gehören, zählt unsere Devise: Energie und Zusammenhalt. Wir benötigen Energie von jedem einzelnen Fan und jedem Spieler, um für eine Überraschung zu sorgen“,, sagt Coach Sebastian Gleim.

