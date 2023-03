Christine Söhner steht nun dem „unschlagbaren Team“ voran

Die Vollversammlung des Main-Neckar-Turngaus fand in Sennfeld statt. Dabei nahmen von 143 Vereinen insgesamt 43 aus den drei Sportkreisen Mosbach, Tauberbischofsheim und Buchen teil. Eröffnet wurde die Vollversammlung durch Werner Wießmann, dem Vorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus. Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt richtete ebenfalls ein paar Grußworte an die Turner.

Auch Gerhard Mengesdorf, Präsident des Badischen Turner-Bundes, kam aus dem Schwarzwald angereist sprach. Er meine: „Die Vereine haben hohes Ansehen in der heutigen Gesellschaft und gewähren den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Bei der Sportlerehrung werden Einzelturner und Einzelturnerinnen sowie Mannschaften geehrt, die ausgezeichnete Erfolge auf badischer oder Landesebene 2021 und 2022 feierten. Mit den Ehrungen begleitet und honoriert der Main-Neckar-Turngau die Bemühungen der erfolgreichen Turnerinnen und Turner seiner Mitgliedsvereine. Dazu zählten dieses Mal die Gymnastinnen des TV Mosbach, die Turnerinnen des VfB Waldstadt und die Turner des FC Hettingen. Im Erwachsenenbereich wurde Karl-Heinz Riehle für seine hervorragende Leistungen im vorigen Jahr ebenfalls geehrt.

Werner Wießmann honorierte in seinem Bericht als Vorsitzender die Tätigkeit der Main-Neckar-Turnerjugend sowie die tolle Zusammenarbeit mit BTB Regional, wofür Rebekka Ulrich im Bereich Rhein-Neckar und damit auch dem Turngau zugeordnet ist. Für ihn ist es notwendig, dass das vielfältige Fortbildungsangebot genutzt werden müsse, denn diese stellen den grundlegenden Baustein für sportliche Erfolge dar.

Wießmann führte im Rahmen der Vollversammlung ebenfalls einige Satzungsänderungen durch, die von allen Anwesenden einstimmig angenommen wurden.

Beate Papp, Fachwartin der Gymnastik, wurde nach 20 Jahren Tätigkeit die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes verliehen. Edith Hepp, Fachwartin im Bereich Seniorinnen, wurde die goldene Ehrennadel des Main Neckar Turngaus verliehen. Danach wurde beide aus ihren Ämtern im MNTG verabschiedet. Gerhard Fleßner, Fachwart im Bereich Wandern/Outdoor sowie Dagmar Hufnagel, Vorstandsmitglied und zuständig für die Protokollführung, wurden ebenfalls verabschiedet. Auch Uta Gallion, Stellvertretende für den Sportkreis Mosbach sowie Trude Schalek, Fachwartin rhythmische Sportgymnastik stellten sich nicht erneut für ihr Amt auf und wurden demnach ebenfalls aus ihrem Amt entlassen.

18 Jahre an der Spitze

Trude Schalek, bisherige Fachwartin im Bereich der rhythmischen Sportgymnastik wurde aufgrund ihrer außergewöhnlichen und langjährigen Tätigkeit im Turngau auch zum Ehrenmitglied des MNTG gewählt. Auch Werner Wießmann wurde aus dem Amt des Vorsitzenden verabschiedet. Er war 18 Jahre Vorsitzender des Main-Neckar-Turngaus und zuvor vier Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Wießmann suchte immer die Nähe zu den Vereinen und versuchte immer sein Bestes mit ihnen direkt in Kontakt zu treten. Dieses langjährige Engagement ist nicht selbstverständlich. Er erhielt den Ehrenbrief des deutschen Turnerbundes und wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus gewählt. Zu Ehren seiner langjährigen Tätigkeit gab es Standing Ovation.

Nachfolgerin von Wießmann wird Christine Söhner, die kein unbekanntes Gesicht im Turngau ist. Sie war jahrelang bereits Vorsitzende in der Main-Neckar-Turnerjugend und widmet sich nun dem neuen Amt im Erwachsenenvorstand. Ihr Heimverein ist die TSG Reisenbach/Mudau. sie wurde einstimmig in ihr zukünftiges Amt als Vorsitzende des Main-Neckar-Turngaus gewählt.

Bei den Neuwahlen wurde das Vorstandsteam für die nächsten zwei Jahre gewählt. Für die drei Sportkreise werden Stellvertreter in das Vorstandsteam gewählt. Dies sind Roswitha Hajek (Kreis Buchen), Thomas Busch (Kreis Mosbach) und Karl-Heinz Riehle (Kreis Tauberbischofsheim). Als Vorstandsmitglied Finanzen wurde erneut Norbert Kesel gewählt und auch das Amt der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt erneut Clara Zwerger. Für das Vorstandsamt der Protokollführung erklärte sich Waltraud Grünewald für die nächsten zwei Jahre bereit, um damit Christine Söhner als neue Vorsitzende zu unterstützen. Roswitha Hajek wurde erneut in das Amt Personal-/ Vereinsentwicklung gewählt sowie Miriam Schreck in das Amt Lehrwesen/Bildung. Als Vorstandsmitglied im Bereich Wettkampfsport konnte Dirk Michel als neu gewähltes Mitglied gewonnen werden und löst damit Thomas Busch ab. Als Kassenprüfer agieren weiterhin Leo Kehl und Martin Kautzmann. Alle Ämter des Vorstands wurden einstimmig gewählt. Für den Bereich Turnen/Gymwelt sowie überfachliche Aufgaben, worunter Ehrungen oder Rechtsfragen fallen, wurde erneut niemand gefunden. Außerdem wurden die Ämter der Fachwarte erneut für die nächsten zwei Jahre gewählt, ohne die der Turngau nicht funktionieren könnte. Waltraud Grünewald (Gesundheitssport), Kristina Greco (Geräteturnen Frauen), Dirk Michel (Geräteturnen Männer), Vivien Briem (Kampfrichter weiblich), Anna Tsiapkinakis (Rhythmische Sportgymnastik & allgemeine Gymnastik), Margot Münig (Frauen & Gymnastik und Tanz), Thomas Pysik (Turnspiele), Susanne Macht (Aerobic) und Klaus Müller (Männerturnen) konnten hier einstimmig gewonnen werden. Die Bereiche Kampfrichter männlich, Outdoor, Leichtathletik und Seniorinnen wurde niemand gefunden.

Dann sprach Rebekka Ulrich, von BTB Regional über ihr Wirken. Sie betonte besonders, dass sich die Atmosphäre des Mithelfens etablieren muss und ein großer Schritt in die Übungsleitergewinnung bedeuten könne. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass ein gezieltes Ansprechen von potenziellen Personen wichtig ist, um damit ihnen die Chance ins Ehrenamt zu gewähren.

Christine Söhner schloss mit den Worten: „Bleiben sie sportlich, bleiben sie motiviert und lassen Sie uns weiterhin als unschlagbares Team zusammenhalten.“ claz