Zwei Vizepräsidenten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn. Die konstituierende Sitzung der Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken für die Wahlperiode 2022 bis 2027 brachte für die Wirtschaftsunternehmen des Main-Tauber-Kreises ein sehr erfreuliches Ergebnis. Dem aus sieben Personen bestehenden Präsidium der Kammer gehören mit Melanie Renje und Paul Gehrig, beide aus Bad Mergentheim, künftig zwei Vizepräsidenten an.

Die Geschäftsführerin der Mittelstandszentrums Tauberfranken GmbH, Melanie Renje ,und der Sprecher und Geschäftsführer der Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Paul Gehrig, wurden von den 44 anwesenden Mitgliedern der neuen Vollversammlung mit großer Mehrheit gewählt. Die beiden neuen Vizepräsidenten aus dem Main-Tauber-Kreis sind seit 2018 im wichtigsten Gremium, das die Interessen und Belange der regionalen Wirtschaft vertritt. Dem neuen Präsidium gehören neben Präsidentin Kirsten Hirschmann auch Antonia Hagen-Kettemann, Ralf Hirschfeld, Oliver Hambrecht und Hans-Jörg Vollert an.

Die im Spätjahr 2022 gewählten Mitglieder des neuen Parlaments der Wirtschaft in der Region Heilbronn-Franken, für die Wahlperiode 2023 bis 2027, kamen am Donnerstag erstmals in dieser Besetzung zusammen, um die neue Präsidentin und die sechs Vizepräsidenten zu wählen und um die verschiedenen Ausschüsse und internen Gremien neu zu besetzten.

Einstimmig wurde Kirsten Hirschmann, Geschäftsführende Gesellschafterin der Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG aus Eberstadt in ihrem Amt als Präsidentin der IHK Heilbronn-Franken bestätigt. worden. Im Mittelpunkt stand die neue Besetzung des insgesamt siebenköpfigen Präsidiums. Kirsten Hirschmann hatte die Position 2021 nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Kammerpräsident Professor Dr. Harald Unkelbach übernommen. Die Präsidentin bezeichnete die neue Vollversammlung als einen „Mix aus jungen, etablierten, weiblichen und männlichen Entscheidungsträgern aus allen Teilen der Regio“ und bedankte sich für den eindrucksvollen Vertrauensbeweis. Sie werde auch weiterhin die Interessen der Vollversammlung und der Mitgliedsunternehmen kompetent und mit der Unterstützung engagierter Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten, wie Kirsten Hirschmann in ihrer kurzen Antrittsrede betonte.

Sechs Vizepräsidenten

Gewählt wurden im weiteren Verlauf der Sitzung sechs ebenfalls ehrenamtliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, die die insgesamt sieben Wahlgruppen repräsentieren: Dem neuen Präsidium gehören an: Hans-Jörg Vollert (Geschäftsführender Gesellschafter Vollert Anlagenbau GmbH, Weinsberg), Antonia Hagen-Kettemann (Geschäftsführerin Willy Hagen GmbH, Heilbronn), Ralf Hirschfeld (Vorstandsvorsitzender Hörner-Bank Aktiengesellschaft, Heilbronn), Oliver Hambrecht (Bereichsvorstand für Südwestdeutschland und Österreich bei Bechtle GmbH, Neckarsulm), Melanie Renje (Geschäftsführerin Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim) sowie erstmals Paul Gehrig (Geschäftsführer Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim). Auch der Aufsichtsrat der IHK-Zentrum für Weiterbildung GmbH wurde neu bestellt. Ihm gehören neben Präsidentin Kirsten Hirschmann und Hauptgeschäftsführerin Elke Döring Melanie Renje als Vizepräsidentin sowie Claudia Klug (Generalbevollmächtigte Bausparkasse Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall) und Dennis Ziehl (Geschäftsführender Direktor Ziehl Holding SE, Schwäbisch Hall) an.

Der neue Finanzausschuss der Kammer setzt sich aus den Vollversammlungsmitgliedern Sandra Ammon, Hans-Peter Fuchs, Ralf Hirschfeld, Nicole Ries und Dr. Patrick Stiller zusammen. Die aktuelle Vollversammlung sprach sich in der ersten Sitzung auch für die Weiterführung des Beirates „Wirtschaft digital“ aus. Das neue Gremium der IHK Heilbronn-Franken besteht aus 46 Mitgliedern. Der Anteil der neu in der Vollversammlung vertretenen Mitglieder liegt bei 64 Prozent.

Zum Schluss der konstituierenden Sitzung kündigte die neue Präsidentin an, dass der traditionelle Frühjahrsempfang der IHK nach längerer, pandemiebedingter Unterbrechung, im Mai wieder stattfinden soll. Als Redner soll der Journalist und Moderator Ranga Yogeshwar verpflichtet werden. Der Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin wurde 1959 in Luxemburg geboren und wurde durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt.