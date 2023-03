Margarete Beckstein war über 50 Jahre im Einsatz

Tauberbischofsheim. Die Rückschau der Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim auf das Jahr 2022 erfolgte bei der jährlichen Mitgliederversammlung in der Sporthalle am Wört.

Nach der Begrüßung durch Marianne Rutkowski zeigten die Turnzwerge unter Leitung von Clara Zwerger, Alicia Rupp und Lina Lohmeyer eine Choregrafie, als Dankeschön an ihre zu verabschiedende Trainerin Margarete Beckstein.

In seinem Grußwort bedankte sich Alexander Geuking bei allen Mitgliedern der Turnabteilung seien es die Sportler oder die vielen Trainer, Übungsleiter oder Helfer. Er machte deutlich, dass auch der Gesamtverein gut aus den Coronajahren herausgekommen ist. Sorgen bereiten ihm allerdings die in fast allen Bereichen fehlenden Ehrenamtlichen sowie fehlende Hallenzeiten, um das Angebot des TSV in Gänze und breit aufgestellt anbieten zu können.

Nach dem Gedenken an die 2022 verstorbenen Mitglieder der Turnabteilung folgten die Berichte der Abteilungs- und Ressortleitungen.

Abteilungsleiterin Rutkowski berichtete von einer um 31 auf 1122 Mitglieder gewachsenen Turnabteilung. Und auch bei den Turnern wirkt sich das partielle Fehlen von Trainern und Übungsleitern aus. So musste in fast allen Gruppen des allgemeinen Kinder- und Jugendturnens ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden. Aber auch bei den Erwachsenen fehlen Übungsleiter. So etwa bei den Jedermännern. Sie organisieren sich aktuell selbst und rekrutieren den Übungsleiter im wöchentlichen Wechsel aus den eigenen Reihen, was aber keine Dauerlösung sein soll.

Rückblicke

In diesem Zusammenhang gab Rutkowski auch einen Ausblick auf das Jahr 2024, in dem Neuwahlen der Abteilungsleitung anstehen. „Hier ist heute schon absehbar, dass einige Mitglieder der Abteilungsleitung nicht mehr kandidieren und ihre Ämter zur Verfügung stellen werden“, teilte sie den Anwesenden mit. Um diesem zu begegnen wird eine Findungskommission eingesetzt.

Rutkowski betonte, dass wöchentlich 42 verschiedene Angebote in den Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen gemacht werden. Dies erfordere eine Vielzahl von Akteuren in den Hallen und hinter den Kulissen. In Summe sind das über 80 Personen.

Dank sprach sie dem Jugendvorstand und den Praktikanten in der Geschäftsstelle aus. Eine Zäsur stand in der Geschäftsstelle an. Margarete Beckstein beendete altersbedingt ihre Tätigkeit. Mit Laura Wagner-Mühleck konnte eine neue Bürokraft gefunden werden. Ein Dank für die gute Zusammenarbeit ging auch an die Stadtverwaltung und die Hausmeister der verschiedenen Sporthallen.

Patricia Krajewski berichtete aus dem Bereich Wettkampfturnen über die Verabschiedung der langjährigen Trainerin Margarete Beckstein. Weiteren wurde der Personalmangel bei den Jungengruppen thematisiert. Für die Grundschüler werden Übungsleiter und für die größere Jungengruppe weitere Helfer gesucht.

Für das Ressort Wettkampfgymnastik berichtete Svenja Kraft, dass zirka 30 Mädchen in drei Gruppen trainieren. 2022 waren für sie die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Stadt, Wettkämpfe in Hardheim und Lauda und die Teilnahme am Weihnachtsschauturnen mit allen drei Gruppen besondere Ereignisse. Saskia Herold, Ressort Kinderturnen, berichtet über den anhaltenden Zulauf beim Eltern-Kind-Turnen.

Hier sind die beiden Gruppen mit insgesamt 70 Kindern übervoll. Sie appelliert erneut an die Mitglieder „Trainer und Helfer werden gesucht“, damit die Kindergruppen erweitert und die Nachfrage bedient werden kann. Ein Highlight für ihr Ressort war auch die Teilnahme am Kinderturnfest in Hardheim.

Für das Ressort Gymwelt wurde vom Gymwelt-Special im April berichtet, welches mit rund 60 Teilnehmern gut besucht war. Im September beteiligte sich der TSV erstmals mit der #BeActive Fitness Night an der Europäischen Woche des Sports. Ein weiteres, neues Angebot war der Start der Gesundheitskurse, welches mit einem „Fit im Rücken / Bewegen statt Schonen“ Kurs im Herbst startete.

Agnes Stauder berichtete aus dem Ressort Ältere und Senioren. Neben dem regulären Angebotsprogramm werden in den Seniorengruppen viele soziale Aktivitäten, wie Wanderungen oder Ausflügen außerhalb der Sporthalle veranstaltet. „GEMEINSCHAFT – wird groß geschrieben“

Im Bericht des Kassenwarts Hans-Peter Stauder wurde deutlich, dass die Kosten für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die Übungsleiter und Helfer und die Hallengebühren den größten Posten bei den Ausgaben stellen und auf der Einnahmeseite darauf reagiert werden müsse, wenn man das bestehende Angebot aufrechterhalten oder gar ausbauen möchte. Insgesamt schloss die Turnabteilung das Jahr 2022 mit einem Defizit ab, welches durch die Einführung der hauptamtlichen Halbtagsstelle bewusst eingegangen wurde.

Anschließend berichteten die beiden Kassenprüfer über die ordnungsgemäße Führung der Kasse. Unter Leitung von Alexander Geuking wurde die Entlastung des Vorstandes einstimmig durch die Versammlung beschlossen.

Das laufende Projekt „Zukunft Turnabteilung“ wurde im Folgenden dargestellt. Kern dieses Projektes ist die Implementierung einer hauptamtlichen Halbtagskraft in der Geschäftsstelle. Diese Stelle ist auf zwei Jahre befristet und endet im Herbst 2023. Es wurde deutlich, wie hilfreich Übungsleiter, Abteilungsleitung und Mitglieder die Unterstützung durch die Geschäftsstelle wahrnehmen. In einer Abstimmung wurde die Beibehaltung der Halbtagsstelle über den Herbst 2023 hinaus für weitere zwei Jahre bis Oktober 2025 beschlossen.

Minus in der Kasse

Kassenwart Stauder erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Defizit, auf das es ab 2024 zu regieren gelte. Dies wurde im nächsten Tagesordnungspunkt aufgegriffen. Rutkowski legte dar, dass die letzte Beitragsanpassung in der Turnabteilung 2009 erfolgte. Beraten wurde der Vorschlag der Abteilungsleitung über eine Erhöhung der Abteilungsbeiträge nach dann 15 Jahren um zehn Euro für Kinder, Jugendliche und auf 42 Euro, für Erwachsene auf 50 Euro. Aus den Einzelpreisen ergibt sich dann ein Familienbeitrag (ein Erwachsener plus zwei Kinder) von 134 Euro. Der Vorschlag wurde in einer Abstimmung einstimmig angenommen. Die neue Regelung tritt 2024 in Kraft.

Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab es auch noch. So steht am 25. März das Gymwelt-Special in der Wörthalle an. Nach Ostern starten verschiedene, teilweise krankenkassenbezuschusste Gesundheitskurse. Am 30. September soll es eine Neuauflage der #BeActive Fitness Night geben. Am 14. Oktober steht ein öffentlicher Lehrgang in der populären Sportvariante Ninja Warrior an. Und ausklingen soll das Turnerjahr 2023 mit dem Weihnachtsschauturnen am 9. Dezember (Infos unter tsv-tbb-turnen.de).

Ehrungen

Thomas Müller vom Badischen Turnerbund übernahm die anstehenden Ehrungen. Mit der silbernen Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus wurde Hans-Peter-Stauder geehrt. Seit 2011 Mitglied bei der Turnabteilung und seitdem als Kassenwart und Übungsleiter aktiv. Sabine Kempf, seit 1974 Mitglied beim TSV und 36 Jahre Übungsleiterin beim Eltern-Kind Turnen wurde mit der Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes ausgezeichnet.

Zu guten Letzt folgte die Verabschiedung von Margarete Beckstein, die über 50 Jahre für die Turnabteilung als Helferin, Trainerin und später auch parallel in der Geschäftsstelle aktiv war. Der Vorstand bedankte sich mit einer Laudatio, einem Wellness-Gutschein und einem anschließenden Sektempfang für ihren unermüdlichen Einsatz. Sie erwarb 1972 ihre Übungsleiterlizenz und betreute Jahrzehnte sehr erfolgreich das Gerätturnen weiblich der Turnabteilung beim TSV Tauberbischofsheim.

Mit einer Bilderdiashow und einem anschließenden überraschenden Flashmob durch 60 ihrer aktiven und ehemaligen Turnerinnen wurde Margarete Beckstein gewürdigt, überwältigt und als Trainerin verabschiedet.