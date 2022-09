Zwei wollen auf Platz 1

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen kommt es am Wochenende zu drei Partien. Der ETSV Lauda ist gleich zweimal gefordert und kann bei günstigem Verlauf die Tabellenspitze erklimmen, was auch für die SG Dörlesberg/Nassig gilt. DHettingen tritt in dieser Saison erstmals an.

FC Gissigheim – ETSV Lauda. (Freitag, 30. September, 20 Uhr). Es spielen Aufsteiger FC Gissigheim (0:2) und der ETSV Lauda (2;0) gegeneinander. Der FC hat nach dem TSV Assamstadt nun den zweiten großen Brocken vor sich, der ETSV will seine weiße Weste weiter behalten. Die einen Vergleich ermöglichenden aktuellen Q-TTR-Werte weisen die Gäste in der Favoritenstellung aus.

ETSV Lauda – SG Dörlesberg/Nassig. (Samstag, 1. Oktober, 15 Uhr). Der ETSV Lauda (2:0) tritt an diesem Wochenende auch am Samstag an und ist Gastgeber der SG Dörlesberg/Nassig (2:2). Beide Teams können sich zur zwischenzeitlichen Führung in der Bezirksklasse emporschwingen. Eine Gegenüberstellung der Q-TTR-Werte lässt auf einen eher ausgeglichenen Verlauf der Partie schließen.

FC Hettingen – TSV Neunstetten (Samstag, 1. Oktober, 18 Uhr). Am Samstag treffen der bisher spielfreie FC Hettingen und der TSV Neunstetten (0:2) aufeinander. Der Blick auf die momentanen Q-TTR-Werte drängt die Gastgeber des FC dazu, als Favorit in die Partie zu gehen. Sollten die Gastgeber zudem an ihre starke Rückrunde der Vorsaison anknüpfen können, dann festigt sich deren Favoritenstellung.