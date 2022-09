SV Seckach: Zwei Spiele, kein „Zweier“

Die junge Tabelle der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen nimmt erste Konturen an. Der TSV Assamstadt und die Spvgg. Hainstadt II stehen mit jeweils 3:1 Zählern ganz vorne. Ebenfalls im Plus befinden sich der TV Hardheim und der ETSV Lauda mit 2:0 Zählern.

Spvgg. Hainstadt II – SV Seckach 8:8

Hainstadt II: (Einzel) Okorafor, Herberich, Kiesling, Preuhs, Ritter, Gremminger, (Doppel) Okorafor / Preuhs, Herberich / Ritter, Kiesling / Gremminger.

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Schall, Dollinger, Wallisch, (Doppel) Eckl / Siegmann, Thomaier / Schall, Dollinger / Wallisch.

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Thomaier / Schall, Eckl / Siegmann, 1:2 - 2:2 Kiesling / Gremminger, Okorafor, 2:3 Eckl, 3:3 Kiesling, 3:4 Thomaier, 4:4 - 5:4 Ritter, Gremminger, 5:5 - 5:7 Eckl, Siegmann, Thomaier, 6:7 - 8:7 Preuhs, Ritter, Gremminger, 8:8 Eckl / Siegmann.

Zu Beginn der Partie lagen die beiden sportlichen Kontrahenten mit an der Spitze der Tabelle. In den ersten beiden Eingangsdoppeln erwischten die Gäste den besseren Start, gingen mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber konterten zum 2:2, ehe es mitwechselseitigen Erfolgen zum 4:4-Ausgleich kam. Dem zwischenzeitlichen 5:4 der Hainstadter „Zweiten“ ließen die Gäste aus Seckach drei Einzelsiege in Serie folgen, ehe dies den Gastgebern ebenso gelang. Beim 8:7 für die Gastgeber holte das Spitzendoppel der Gäste mit Eckl / Siegmann mit inem Fünf-Datz-Erfolg über Okorafor / Preuhs das Mannschafts-Unentschieden.

TSV Assamstadt – FC Gissigheim 9:4

Assamstadt: (Einzel) Jochen Ansmann, Müller, Eckert, Achim Ansmann, Eichhorn, Stumpf, (Doppel) Müller / A. Ansmann, J. Ansmann / Eckert, Eichhorn / Stumpf.

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Pfitzner, Veith, Bundschuh, Rogler, Stahl, (Doppel) Hetzler / Rogler, Veith / Bundschuh, Pfitzner / Stahl.

Spielverlauf: 1:0 Müller / A. Ansmann, 1:1 - 1:2 Hetzler / Rogler, Pfitzner / Stahl, 2:2 - 4:2 J. Ansmann, Müller, Eckert, 4:3 - 4:4 Veith, Stahl, 5:4 - 9:4 Stumpf, J. Ansmann, Müller, Eckert, A. Ansmann.

ETSV Lauda – TSV Tauberbischofsheim 9:7

Lauda: (Einzel) Appel, Ihl, Lerke, Kleist, Herrmann, Neuser, (Doppel) Appel / Lerke, Ihl / Neuser, Kleist / Herrmann.

Tauberbischofsheim: (Einzel) Reinbold, Kruse, Hörner, Fröhlich, Sieron, Barthel, (Doppel) Reinbold / Kruse, Hörner / Fröhlich, Sieron / Barthel.

Spielverlauf: 1:0 Appel / Lerke, 1:1 Reinbold / Kruse, 2:1 - 3:1 Kleist / Herrmann, Appel, 3:2 Reinbold, 4:2 - 5:2 Lerke, Kleist, 5:3 - 5:5 Barthel, Sieron, Reinbold, 6:5 - 8:5 Ihl, Lerke, Kleist, 8:6 - 8:7 Sieron, Barthel, 9:7 Appel / Lerke.

SG Dörlesberg/Nassig – SV Seckach 9:5

Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, Volker Goldschmitt, Hirschinger, Felde, Hardy Goldschmitt, Schulz, (Doppel) Hönig / V. Goldschmitt, Hirschinger / H. Goldschmitt, Felde / Schulz

Seckach: (Einzel) Siegmann, Thomaier, Schall, Dollinger, Wallisch, Schneider, (Doppel) Siegmann / Thomaier, Schall / Schneider, Dollinger / Wallisch

Spielverlauf: 1:0 - 2:0 Hönig / V. Goldschmitt, Hirschinger / H. Goldschmitt, 2:1 Dollinger / Wallisch, 3:1 Hönig, 3:2 Siegmann, 4:2 Hirschinger, 4:3 Schall, 5:3 - 7:3 H. Goldschmitt, Schulz, Hönig, 7:4 Thomaier, 8:4 Hirschinger, 8:5 Dollinger, 9:5 H. Goldschmitt.