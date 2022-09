Hohe Hürde in Hainstadt

in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen am Wochenende vier Begegnungen an. In der Partei Spvgg Hainstadt II - SV Seckach treffen zwei Gewinner des ersten Spieltages aufeinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Assamstadt – FC Gissigheim (Freitag, 23. September, 20 Uhr). In der freitäglichen Partie beim TSV Assamstadt feiern die Gäste des FC Gissigheim ihre Premiere in der Bezirksklasse. Die Gastgeber sind mit einem Unentschieden in die Saison gestartet und gehen als Favoriten in den Ver-gleich, weisen sie doch bei den Q-TTR-Werten durchschnittlich fast 100 Zähler mehr auf.

Spvgg. Hainstadt II – SV Seckach (Freitag, 23. September, 20 Uhr). Beide sportlichen Kontrahenten des Freitags sind in der Vorwoche mit Siegen in die neue Saison gestartet. Mittels der die Spielstärke vergleichenden Q-TTR-Werte liegen beide Teams gleichauf. Ob der Gast als Vizemeister der vergangenen Saison benanntes Faktum zum Erfolg ausnutzen kann, wird angesichts der wachsenden Spielstärke der Gastgeber eine durchaus heiße Kiste.

Mehr zum Thema Tischtennis SV Seckach gleich wieder sehr stark Mehr erfahren Tischtennis Aufsteiger erneut Favorit Mehr erfahren Kreisklasse A Tauberbischofsheim Hartes Stück Arbeit wartet auf Külsheim Mehr erfahren

ETSV Lauda – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 24. September, 15 Uhr). Der ETSV steigt mit dieser Begegnung in die Saison ein, die Gäste haben bereits ein Unentschieden gegen Assamstadt einfahren können. Das Taubertal-Derby wird weiteren Aufschluss geben können darüber, wie der TSV den personellen Aderlass zur neuen Saison verkraften kann. Von den Q-TTR-Werten her treten die Gastgeber favorisiert an.

SG Dörlesberg/Nassig – SV Seckach (Samstag, 24. September, 18.30 Uhr). Momentan-Spitzenreiter SV Seckach darf am Wochenende auch ein zweites Mal reisen, am Samstag zur SG Dörlesberg/Nassig, die gegen Hainstadt II eine Niederlage hat einstecken müssen. Wägt man die Q-TTR-Werte gegeneinander ab, so liegen die Gastgeber im Vorteil, im Vergleich der bisher errungenen Zähler allerdings der Gast.