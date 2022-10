Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen hat am Wochenende mit sechs Partien ein volles Programm. In nahezu allen Partien fällt eine Prognose bezüglich des jeweiligen Siegerteams schwer.

TSV Tauberbischofsheim – SG Dörlesberg/Nassig (heute, Freitag, 19.30 Uhr). In der Begegnung zwischen dem TSV Tauberbischofsheim (3:3) und der SG Dörlesberg/Nassig (4:4) treffen zwei Teams mit ausgeglichenem Punktekonto aufeinander. Der TSV muss sich nach personellen Verlusten zur neuen Saison neu orientieren. Die SG hatte es bisher ausschließlich mit Gegnern zu tun mit ausgeglichenem oder positivem Punktestand und ist von den Q-TTR-Werten her favorisiert. FC Gissigheim – TSV Neunstetten (heute, Freitag, 20 Uhr). Zwei Neulinge vergleichen sich in der Partie FC Gissigheim (1:3) und TSV Neunstetten (0:6). Während der FC auf bisher respektable Ergebnisse blicken kann, sieht die bisherige Bilanz der Saison beim TSV unterirdisch aus. Die Gissigheimer weisen zudem die besseren vergleichbaren Q-TTR-Werte auf und gehen als Favorit in die Partie.

Spvgg Hainstadt II – TV Hardheim (heute, Freitag, 20 Uhr). Der aktuelle Spitzenreiter Spvgg Hainstadt II (5:1) spielt im dritten Freitagspiel gegen den TV Hardheim (2:2). Die Gastgeber weisen eine stetige Aufwärtsentwicklung auf, die Gäste kommen nach der teils unglücklich verlaufenen Vorsaison wieder besser in Schwung. Das Momentum liegt derzeit bei der Spvgg, die ihren Platz an der Sonne weiter verteidigen möchte. ETSV Lauda – TSV Assamstadt (morgen, Samstag, 15 Uhr). Gastgeber ETSV Lauda (5:1) liegt punktgleich mit dem Tabellenführer ganz vorne, der TSV Assamstadt (3:3 weist derzeit ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Sofern der TSV in der Tabelle ganz vorne mitmischen will, sollte beim Gastspeil in Lauda gepunktet werden. Den Mannen aus Lauda winkt im Falle eines Sieges der mögliche Sprung hin zur Führung in der Spielklasse.

SV Dertingen – FC Gissigheim (Samstag, 18 Uhr). Der FC Gissigheim (1:3) ist beim Gastspiel beim SV Dertingen (0:2) bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende gefordert. In der vergangenen Saison spielten die Gastgeber insgesamt eine gute Runde, aktuell ist der Überblick noch ein geringer. Der FC wiederum ist dabei, sich in der Spielklasse zurecht zu finden. Eine Favoritenstellung ist nicht auszumachen, die Tendenz zeigt auf einen knappen Ausgang. FC Hettingen – SV Seckach (Samstag, 18 Uhr). In einer Begegnung von Teams aus dem Bezirk Buchen spielen der FC Hettingen (2:2) und der SV Seckach (5:3). Beide Mannschaften haben in dieser Saison bisher mehrheitlich knappe Spielausgänge miterlebt. Die vermeintliche Ausgeglichenheit der beiden Teams dokumentiert sich ebenso bei den Q-TTR-Werten. Ein weiteres ebenbürtiges Ergebnis liegt nahe. hpw