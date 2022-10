Ausgeglichen: Dieses Mal werden viele enge und spannende Begegnungen erwartet

Vier Begegnungen finden am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen statt. In drei der sportlichen Auseinandersetzungen drängt sich keines der Teams in die Favoritenrolle, lediglich in der Partie TSV Neunstetten – TSV Tauberbischofsheim tragen die Gäste die Favoritenbürde.

TSV Assamstadt – Spvgg. Hainstadt II (Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr). Die beiden sportlichen Kontrahenten des Freitags, der TSV Assamstadt und die Spvgg Hainstadt II, weisen beide 3:1 Zähler auf. Der Sieger der Partie wird nach dem Spieltag die Tabellenführung innehaben. Von den auf die Spiel-stärken hinweisenden Q-TTR-Werten her liegen Vorteile beim gastgebenden TSV. Die Spvgg. allerdings hat sich in der Bezirksklasse etabliert und strebt weiter nach vorne.

SV Seckach – TV Hardheim (Samstag, 8. Oktober, 18 Uhr). Mit dem SV Seckach (3:3) und dem TV Hardheim (2:0) treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Saison in ungewohnten Tabellenregionen verbrachten. Die Gastgeber rangierten dabei weit oben, die Gäste im unteren Tabellendrittel. Entsprechend hatten die Seckacher beide Male die sportliche Nase vorne. In diesem Aufeinandertreffen indes sieht es eher nach einem Ergebnis nahe eines Unentscheiden aus.

SG Dörlesberg/Nassig – FC Hettingen (Samstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (2:4) trifft auf den FC Hettingen (2:0). Die SG hatte es bisher ausnahmslos mit Teams aus der vorderen Tabellenhälfte zu tun, der FC mit Aufsteiger TSV Neunstetten. Eine Gegenüberstellung der Q-TTR-Werte ergibt keinen Hinweis auf einen möglichen Sieger, entschieden wird an den Platten nach der Tagesform.

TSV Neunstetten – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr). In Neunstetten trifft der heimische TSV (0:4) auf den TSV Tauberbischofsheim (1:3). Beide Kontrahenten liegen nach den vergleichenden Q-TTR-Werten am unteren Ende der Rangliste. Während die Gastgeber in dieser Spielzeit bereits zwei Mal chancenlos blieben, boten die Tauberaner in ihren beiden knappen Begegnungen fast vier Stunden lang Paroli. Die Gäste sind Favoriten.