Der ETSV Lauda bleibt ein Garant für knappe Ergebnisse

In der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH wurden drei Spiele ausgetragen. Der ETSV Lauda, in der bisherigen Saison Garant für knappe Ergebnisse, übernahm die Spitze. An Verlustzählern frei sind der FC Hettingen nach dem deutlichen Erfolg über den TSV Neunstetten und der spielfreie TV Hardheim. Der FC Gissigheim holte seinen ersten Zähler überhaupt in dieser Spielklasse.

FC Gissigheim – ETSV Lauda 8:8

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Pfitzner, Veith, Bundschuh, Stahl, Ullrich, (Doppel) Hetzler / Pfitzner, Veith / Bundschuh, Stahl / Ullrich

Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Lerke, Storch, Kleist, Kirschning, (Doppel) Appel / Lerke, Adelmann / Storch, Kleist / Kirschning.

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Adelmann / Storch, Appel / Lerke, 1:2 - 2:2 Stahl / Ullrich, Hetzler, 2:3 - 2:5 Adelmann, Storch, Lerke, 3:5 Stahl, 3:6 Kleist, 4:6 - 7:6 Hetzler, Pfitzner, Veith, Bundschuh, 7:7 Kleist, 8:7 Ullrich, 8:8 Appel / Lerke.

Bei der Partie FC Gissigheim gegen ETSV Lauda hatten die Gäste von Beginn an die besseren spie-lerischen Karten und führten nach den Eingangsdoppeln mit 2:1. In den ersten sechs Einzelbegegnungen addierten die Mannen des ETSV vier weitere Erfolge zum zwischenzeitlichen 3:6 aus Sicht der Gastgeber. Danach jedoch hatten die Gissigheimer einen starken Lauf und gewannen fünf der sechs weiteren Einzel. Leidglich der ewig junge ETSV-Altmeister Kleist hielt punktemäßig dagegen. Beim 8:7 aus Sicht des Heimteams holte sich das Laudaer Einserdoppel Appel / Lerke einen Viersatzerfolg gegen Hetzler / Pfitzner, was zum 8:8-Unentschieden führte und zum ersten Zähler des FC Gissigheim in der Bezirksklasse TBB/BCH.

ETSV Lauda – SG Dörlesberg/Nassig 9:7

Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Ihl, Lerke, Storch, Kleist, (Doppel) Appel / Lerke, Adelmann / Ihl, Storch / Kleist.

Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Felde, Goldschmitt, Kunkel, Betzel, Eirich, Müller, (Doppel) Felde / Goldschmitt, Kunkel / Eirich, Betzel / Müller .

Spielverlauf: 1:0 Appel / Lerke, 1:1 - 1:2 Felde / Goldschmitt, Betzel / Müller, 2:2 - 4:2 Adelmann, Appel, Ihl, 4:3 Kunkel, 5:3 Storch, 5:4 Eirich, 6:4 Adelmann, 6:5 - 6:6 Goldschmitt, Kunkel, 7:6 Lerke, 7:7 Eirich, 8:7 - 9:7 Kleist, Appel / Lerke

FC Hettingen – Neunstetten 9:0

Hettingen: (Einzel) Münch, Wachter, Frank, Koß, Bechtold, Henn, (Doppel) Münch / Wachter, Frank / Koß, Bechtold / Henn

Neunstetten: (Einzel) Hendel, Hambrecht, Gerd Fluhrer, Jonas Fluhrer, Hirn, Burkert, (Doppel) Hendel / Hambrecht, G. Fluhrer / J. Fluhrer, Hirn / Burkert

Spielverlauf: 1:0 - 9:0 Münch / Wachter, Frank / Koß, Bechtold / Henn, Münch, Wachter, Frank, Koß, Bechtold, Henn