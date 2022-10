Hundheim/St. legt los wie die Feuerwehr

In den vier Spielklassen auf Tauberbischofsheimer Bezirksebene führen derzeit FC Hundheim-Steinbach (Kreisliga), DJK Unterbalbach, FC Gissigheim II und TSV Assamstadt II (Kreisklasse A), SG Dörlesberg/Nassig III (Kreisklasse B) sowie TSV Gerchsheim und TTV Oberlauda II (Kreisklasse C) die Tabellen an. Die Saison 2022/23 ist alledings noch sehr jung, so dass dies zu diesem Zeitpunkt nur eine „Wasserstandsmeldung“ ist. Von eventuellen Vorentscheidungen kann noch keine Rede sein.

Kreisliga Tauberbischofsheim

Partie des Spieltages: TSV Schweigern – FC Hundheim-Steinbach 4:9

Schweigern: (Einzel) Mike Riegler, Sven Riegler, Meder, Fähr, König, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Fähr/König.

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Alexander Münkel, Marcel Münkel, Tobias Hauck, Bischof, Berthold Hauck, Manfred Münkel, (Doppel) A. Münkel/Mar. Münkel, T. Hauck/Bischof, B. Hauck/Man. Münkel.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:7 T. Hauck/Bischof, A. Münkel/Mar. Münkel, B. Hauck/Man. Münkel, Mar. Münkel, A. Münkel, Bischof, T. Hauck, 1:7 König, 1:8 B. Hauck, 2:8 bis 4:8 M. Riegler, S. Riegler, Meder, 4:9 Bischof.

Die Partie zwischen dem TSV Schweigern und dem FC Hundheim-Steinbach nahm zu Beginn einen eher überraschenden Verlauf. Denn die Gäste legten los wie die redensartliche Feuerwehr und punkteten am Stück bis zum zwischenzeitlichen 0:7. Einem ersten Treffer der Gastgeber durch König folgte umgehend das 1:8, ehe die Schweigern gleich drei Zähler hintereinander ergebniskosmetisch setzten. Bischof entschied für den FC zum letztliche 9:4 aus Gästesicht.

FC Külsheim III – TTC Bobstadt 4:9

Külsheim III: (Einzel) Würzberger, Stang, Betz, Maier, Hepp, Düll, (Doppel) Würzberger/Maier, Stang/Betz, Hepp/Düll.

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Christian Behringer, Quenzer, Markus Behringer, Scherer, Bernd Behringer, (Doppel) Seeberger/Ch. Behringer, Quenzer/M. Behringer, Scherer/B. Behringer.

Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Quenzer/M. Behringer, Seeberger/Ch. Behringer, 1:2 und 2:2 Hepp/Düll, Würzberger, 2:3 bis 2:6 Seeberger, M. Behringer, Quenzer, B. Behringer, 3:6 und 4:6 Düll, Würzberger, 4:7 bis 4:9 Ch. Behringer, Quenzer, M. Behringer .

Kreisklasse A TBB

TSV Assamstadt II – SV Niklashausen IV 9:7

Spielverlauf: 1:0 Geißler/Hubert Hügel, 1:1 und 1:2 Hahner/Drach, Anderlik/Klimczak, 2:2 Geißler, 2:3 Hahner, 3:3 bis 5:3 Borck, Imhof, Arno Hügel, 5:4 Breunig, 6:4 Geißler, 6:5 Drach, 7:5 und 8:5 Borck, Imhof, 8:6 und 8:7 Breunig, Klimczak, 9:7 Geißler/H. Hügel.

DJK Unterbalbach – SV Dertingen II 9:3

Spielverlauf: 1:0 Schulte/Bamberger, 1:1 Scheckenbach/Jahns, 2:1 bis 5:1 Maier/Ziegler, Michael Broens, Schulte, Bamberger, 5:2 und 5:3 Jahns, Bethäuser, 6:3 bis 9:3 Franz Broens, M. Broens, Schulte, Bamberger

Kreisklasse B TBB

FC Külsheim IV – TTC Bobstadt III 8:8

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 Meixner/Mildenberger, Hernold/Ungar, Dorbath/Oberman, Meixner, 4:1 Quenzer, 5:1 Dorbath, 5:2 Wenzel, 6:2 Ungar, 6:3 bis 6:7 Göller, Quenzer, Pfisterer, Wenzel, Volk, 7:7 und 8:7 Ungar, Oberman, 8:8 Wenzel/Göller.

SG Dörlesberg/Nassig III – SV Schönfeld 9:2

Spielverlauf: 1:0 Hörtreiter/Lang, 1:1 Jürgen Kraft/Michael Kraft, 2:1 bis 7:1 Carsten Leisering/Lampert, Hörtreiter, Lang, VuVan, C. Leisering, Lampert, 7:2 Baunach, 8:2 und 9:2 Hörtreiter, Lang

Kreisklasse C TBB

TTC Bobstadt IV – FC Gissigheim III 0:6

Spielverlauf: 0:1 bis 0:6 Bundschuh/Dosch, Podetz/Noll, Bundschuh, Podetz, Dosch, Noll.

TTV Oberlauda II – VfR Uissigheim 5:5

Spielverlauf: 1:0 Vincent Stolze/Justus Stolze, 1:1 Heerd/Nahm, 2:1 V. Stolze, 2:2 Heerd, 3:2 J. Stolze, 3:3 Martini, 4:3 und 5:3 V. Stolze, Appel, 5:4 und 5:5 Martini, Kaufmann

TSV Gerchsheim – ETSV Lauda III 6:0

Spielverlauf: 1:0 bis 6:0 Arnold Seubert/Matthias Seubert, Wagner/Szeitszam, A. Seubert, Wagner, M. Seubert, Szeitszam

TSV Assamstadt III – TTC Bobstadt IV 3:6

Spielverlauf: 1:0 Fabian Fischer/Sandra Fischer, 1:1 und 1:2 Volk/Seeberger, Seeberger, 2:2 und 3:2 Hertlein, Meyer, 3:3 bis 3:6 Schumacher, Volk, Seeberger, Schumacher.