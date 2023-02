Relegationen umkämpft

FC Gissigheim – SV Dertingen (Freitag, 3. Februar, 20 Uhr): Die beiden freitäglichen Widerparts liegen derzeit tabellarisch rund um den Relegationsplatz nach unten, der FC Gissigheim (10:14 Punkte) vier Zähler davor, der SV Dertingen einen dahinter. Die Gastgeber wären bei einem Sieg dem Ziel Klassenerhalt recht nahe, die Gäste könnten auf besagten Relegationsplatz wechseln. Spvgg Hainstadt II – TSV Assamstadt (Freitag, 20 Uhr): Tabellenführer Spvgg Hainstadt II (21:3) wird am Freitag vom TSV Assamstadt (16:8) geprüft. Der Spitzenreiter hat drei Minuszähler Vorsprung auf seine Verfolger SG Dörlesberg/Nassig und ETSV Lauda, die Assamstädter wiederum liegen zwei Punkte hinter den genannten Teams. In der Vorrunde siegte die Spvgg auswärts mit 9:5. TV Hardheim – SV Seckach (Samstag, 4. Februar, 17 Uhr): Sowohl der TV Hardheim (11:15) wie auch der SV Seckach (16:10) haben gemäß ihrer aktuellen Punktestände derzeit wenig mit dem Auf- oder mit dem Abstieg zu tun. Der TV weist in der Rückrunde bisher 3:3 Zähler auf, der SV 2:4. In der Vorrunde hatte der SV Seckach bei dessen 9:5-Erfolg die besseren spielerischen Argumente. FC Viktoria Hettingen – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 4. Februar, 18 Uhr): Der FC Viktoria Hettingen (13:13) agiert vom Tabellenstand her augenscheinlich jenseits von Gut und Böse, die SG Dörlesberg/Nassig (20:6) strebt zumindest hin in Richtung Relegationsplatz nach oben. Für beide Mannschaften steht in der bisherigen Rückrunde ein 4:2-Bilanz, in der Vorrunde gewann die SG mit 9:5. hpw

