Knifflige Aufgabe für die Spvgg Hainstadt II

Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen ist mittendrin in der Rückrunde und setzt den Reigen der Partien am Samstag, 28. Januar, mit einem kompletten Spieltag fort. Eine weitere Partie steigt am kommenden Montag. Spannung verspricht weiterhin der Kampf um die Tabellenspitze und jener um den Klassenerhalt.

ETSV Lauda – FC Gissigheim (Samstag, 15 Uhr). Der momentane Spitzenreiter ETSV Lauda (20:4 Punkte) empfängt den FC Gissigheim (8:14). Beide Mannschaften bewegen sich in tabellarischen Spannungsfeldern: Die Gastgeber spielen um Meisterschaft und Aufstieg, der FC als Aufsteiger versucht, die Klasse zu halten. In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams etwas überraschend mit einem Unentschieden.

SV Seckach – Spvgg Hainstadt II (Samstag, 16 Uhr). Das Spitzenspiel des Tages steigt beim SV Seckach (14:6), wo das Spitzenteam der Spvgg Hainstadt II (17:3) gefordert ist. Für die Gastgeber steht im Mittelpunkt, den Anschluss an das Spitzentrio nicht zu verlieren, die Gäste, mit der geringsten Zahl an Minuszählern belastet, spüren die Verfolger SG Dörlesberg/Nassig und ETSV Lauda mit jeweils einem Minuspunkt Rückstand im Nacken. In der Vorrunde gab es beim 8:8-Remis eine Punkteteilung.

SV Dertingen – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18 Uhr). Tabellennachbarn begegnen sich in der Partie zwischen dem SV Dertingen (3:17) und dem TSV Tauberbischofsheim (6:14). Der SV strebt den Anschluss in Richtung Relegationsplatz an, die Gäste versuchen, diesen nach oben hin zu verlassen. Für beide Teams steht sportlich viel auf dem Spiel. In der Hinrunde gewannen die Dertinger deutlich.

SG Dörlesberg/Nassig – TV Hardheim (Samstag, 18.30 Uhr). Die Gastgeber der Spielgemeinschaft (18:6) rangieren auf dem dritten Tabellenplatz mit etwas Abstand auf die beiden derzeitigen Spitzenteams und wollen weiter dran bleiben. Der TV Hardheim (11:13) rangiert im Mittelfeld der Bezirksklasse und versucht, den Abstand zu den Abstiegsplätzen möglichst groß bleiben zu lassen. In der Vorrunde siegten die jetzigen Gastgeber mit 9:6.

TSV Neunstetten – FC Viktoria Hettingen (Samstag, 19 Uhr). Im Vergleich zweier im Tischtennisbezirk Buchen beheimateten Teams empfängt der TSV Neunstetten (2:22) den FC Viktoria Hettingen (11:13). Die Gastgeber sind tabellarisch in einer arg misslichen Lage, für den FC geht es darum, Sicherheit hinsichtlich des Punktekontos einziehen zu lassen. Die Gäste sind favorisiert, der TSV indes hat zuletzt ein Remis beim TV Hardheim erspielt.

TSV Tauberbischofsheim – TSV Neunstetten (Montag, 30. Januar, 19.30 Uhr). Diese Montags-Partie gibt sowohl dem TSV Tauberbischofsheim (6:14) wie auch dem TSV Neunstetten (2:22) Gelegenheit, die sportliche Situation im unteren Tabellendrittel zu verbessern. Der gastgebende TSV will den Bereich Abstieg nach oben verlassen, das Team aus Neunstetten die Chance zumindest auf den Relegationsrang wahren. In der Vorrunde siegten die Tauberaner klar.