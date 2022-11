Nur einmal war es richtig knapp

Die fünf Begegnungen in der Tischtennis-Bezirksliga Ost brachten vier klare Ergebnisse und nun ein knappes. Dabei siegte der TV Eberbach mit 9:7 beim SV Adelsheim II..

SV Adelsheim II – TV Eberbach 7:9

Adelsheim II: (Einzel) A. Eckstein, Zinkel, Rüdiger, Kuhn, M. Eckstein, Gramling, (Doppel) A. Eckstein/Zinkel, Rüdiger/Gramling, Kuhn/M. Eckstein.

Eberbach: (Einzel) Frömmel, Becker, Schuler, Esgin, Wettig, Surdu, (Doppel) Schuler/Esgin, Frömmel/Becker, Wettig/Surdu.

Spielverlauf: 1:0 A. Eckstein/Zinkel, 1:1 Schuler/Esgin, 2:1 bis 3:1 Kuhn/M. Eckstein, A. Eckstein, 3:2 Frömmel, 4:2 Rüdiger, 4:3 Schuler, 5:3 M. Eckstein, 5:4 bis 5:7 Wettig, Frömmel, Becker, Schuler, 6:7 Kuhn, 6:8 Wettig, 7:8 Gramling, 7:9 Schuler/Esgin

Die Partie SV Adelsheim II gegen den TV Eberbach ging über die volle Distanz. Die Gastgeber gingen mit 2:1 aus den Eingangsdoppeln heraus und bauten ihren Vorteil leicht auf 5:3 aus. Danach ging eine Serie von gleich vier Einzeln komplett an die Gäste, die sich damit mit 7:5 in Führung brachten. Anschließend wogte die Partie weiter hin und her – mit einem besseren Ende für die Mannen aus Eberbach. Der TV entschied das abschließende Doppel durch Schuler/Esgin mit 3:2-Sätzen gegen A. Eckstein/Zinkel für sich.

TTC Neckargerach/Guttenbach – SV Adelsheim II 9:2

Neckargerach/Guttenbach: (Einzel) Lauer, Hedrich, Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, (Doppel) Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, Bauer/Weber.

Adelsheim II: (Einzel) Eckstein, Etkü, Niemann, Zinkel, Kuhn, Püringer, (Doppel) Eckstein/Niemann, Etkü/Püringer, Zinkel/Kuhn.

Spielverlauf: 1:0 Lauer/Neureuther, 1:1 Eckstein/Niemann, 2:1 bis 3:1 Bauer/Weber, Lauer, 3:2 Eckstein, 4:2 bis 9:2 Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, Lauer, Hedrich.

SV Niklashausen II – FC Lohrbach II 9:1

Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, Heß, Sorger, (Doppel) Anderlik/Krause, Achmetow/Rist, Heß/Sorger.

Lohrbach II: (Einzel) Zeus, Pavlic, Blank, Bodnar, Reichert, Frick, (Doppel) Zeus/Pavlic, Blank/Frick, Bodnar/Reichert.

Spielverlauf: 1:0 Anderlik/Krause, 1:1 Zeus/Pavlic, 2:1 bis 9:1 Heß/Sorger, Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, Heß, Sorger, Anderlik.

TTC Korb–- TTC Limbach 2:9

Korb: (Einzel) Metzger, Th. Vetter, Speiser, Bytomski, D. Vetter, Spretka, (Doppel) Metzger/Speiser, Th. Vetter/D. Vetter, Byomski/Spretka.

Limbach: (Einzel) M. Trappmann, R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, Parstorfer, K. Trappmann, Schwarzinger, (Doppel) M. Trappmann/R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik/Parstorfer, K. Trappmann./Schwarzinger.

Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Kuhl-Bartholomeyzik/Parstorfer, M. Trappmann/R. Trappmann, 1:2 Byomski/Spretka, 1:3 bis 1:7 R. Trappmann, M. Trappmann, Parstorfer, Kuhl-Bartholomeyzik, Schwarzinger, 2:7 Spretka, 2:8 und 2:9 M. Trappmann, R. Trappmann.

FC Külsheim – SG Höpfingen/Walldürn 9:1

Külsheim: (Einzel) Soden, Düll, Ihl, Behringer, Michelberger, Junak, (Doppel) Soden/Ihl, Düll/Michelberger, Behringer/Junak.

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Pöschko/Ott, Miko/Baumann, Kaufmann/Obermüller.

Spielverlauf: 1:0 bis 6:0 Soden/Ihl, Düll/Michelberger, Behringer/Junak, Soden, Düll, Ihl, 6:1 Baumann, 7:1 bis 9:1 Michelberger, Junak, Soden. hpw