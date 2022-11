Niklashausens „Zweite“ bleibt vorne

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost liegt weiter der SV Niklashausen II an der Spitze. Das Team gewann beim SV Adelsheim II klar. Der TV Eberbach siegte gegen den TTC Limbach und stärkte die eigene Position hinter den beiden Spitzenreitern. Der SG Höpfingen/ Walldürn gelang ein Sieg beim FC Külsheim II, der die SG wieder näher an das Mittelfeld heran brachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FC Külsheim II – SG Höpfingen/Walldürn 6:9

Külsheim II: (Einzel) Henninger, J. Würzberger, Michelberger, Adelmann, H. Würzberger, R. Würzberger, (Doppel) Henninger/H. Würzberger, J. Würzberger/Adelmann, Michelberger/R. Würzberger. – Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Miko/Baumann, Pöschko/Ott, Kaufmann/Obermüller. : Spielverlauf: 0:1 bis 0:2 Pöschko/Ott, Miko/Baumann, 1:2 und 2:2 Michelberger/R. Würzberger, Henninger, 2:3 bis 2:5 Miko, Ott, Baumann, 3:5 und 4:5 H. Würzberger, R. Würzberger, 4:6 bis 4:8 Miko, Pösch-ko, Baumann, 5:8 und 6:8 Adelmann, H. Würzberger, 6:9 Obermüller.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tischtennis SV Niklashausen II gewinnt Spitzenspiel Mehr erfahren Tischtennis FC Külsheim III und TTC Bobstadt im Gleichschritt Mehr erfahren Tischtennis Hainstadt II hat die Nase vorn Mehr erfahren

SV Adelsheim II – SV Niklashausen II 1:9

Adelsheim II: (Einzel) A. Eckstein, Niemann, Zinkel, Kuhn, M. Eckstein, Gramling, (Doppel) A. Eckstein/Niemann, Zinkel/Gramling, Kuhn/M. Eckstein. – Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Rist, Krause, H. Heß, M. Heß, Ries, (Doppel) Rist/H. Heß, Anderlik/Krause, M. Heß/Ries.– Spielverlauf: 0:1 bis 0:3 Anderlik/Krause, Rist/H. Heß, M. Heß/Ries, 1:3 A. Eckstein, 1:4 bis 1:9 Anderlik, H. Heß, Krause, Ries, M. Heß, Anderlik.

TV Eberbach – TTC Limbach 9:5

Eberbach: (Einzel) Frömmel, Becker, Schuler, Esgin, Wettig, Veit, (Doppel) Becker/Schuler, Frömmel/Wettig, Esgin/Veit. – Limbach: (Einzel) M. Trappmann, R. Trappmann, Parstorfer, K. Trappmann, Schwarzinger, Zimmermann, (Doppel) M. Trappmann/R. Trappmann, Parstorfer/Zimmermann, K. Trappmann/Schwarzinger. – Spielverlauf: 1:0 Becker/Schuler, M. Trappmann/R. Trappmann, 2:1 und 3:1 Esgin/Veit, Frömmel, 3:2 M. Trappmann, 4:2 bis 7:2 Schuler, Esgin, Wettig, Veit, 7:3 M. Trappmann, 8:3 Becker, 8:4 und 8:5 Parstorfer, K. Trappmann, 9:5 Wettig .

TTC Neckargerach/Guttenbach – FC Külsheim II 9:2

Neckargerach/Guttenbach: (Einzel) Lauer, Hedrich, Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, (Doppel) Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, Bauer/Weber. – Külsheim II: (Einzel) Henninger, Michelberger, Adelmann, H. Würzberger, R. Würzberger, Stang, (Doppel) Henninger/H. Würzberger, Michelberger/Stang, Adelmann/R. Würzberger. – Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, 2:1 Adelmann/R. Würzberger, 3:1 und 4:1 Lauer, Hedrich, 4:2 H. Würzberger, 5:2 bis 9:2 Neureuther, Bauer, Weber, Lauer, Hedrich.