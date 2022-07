Keine Begegnung verloren

Die Damen des TC Tauberbischofsheim siegen sich durch die Medenrunde und stehen auf dem ersten Platz der 2. Kreisliga. Da das Team von einer 6er-Mannschaft auf eine 4er-Mannschaft verkleinert wurde, galt es, sich von unten wieder nach oben „durchzusiegen“, um wieder im „angemessenen“ Level anzukommen.

Die Einzel gegen den TC Hardheim wurden von Julia Vogt, Sandra Popp, Steffi Linhart und Simone Schäfer siegreich abgehakt. Am deutlichsten gewann Linhart, die kein einziges Spiel abgab. Sie nahm ihre „Zu-Null-Siegesphilosophie“ mit in das Doppel mit Popp, welches sie ebenfalls für sich entschieden. Clara Murphy und Alexandra Roth erwischten keinen guten Start, der erste Satz ging verloren, der zweite klar gewonnen und das Match-Tiebreak mit ein wenig Pech verloren. Ein 5:1-Mannschafts-Sieg ist eine klare Sache. Nächste Woche könnte der Aufstieg perfekt sein.

Dass die Jugend- und Kindermannschaften an diesem Wochenende nur Siege einfuhren, zeugt vom gezielten Training junger Menschen und einer ihnen gegenüber bewusst gezeigten Wertschätzung des Vereins. Den größten Erfolg erzielte die U15 gemischt, sie schlug den TC Neckargemünd – in der Tabelle auf dem zweiten Platz – mit 4:2, was nicht nur ein beachtlicher Erfolg war, sondern die Chance eröffnet, genau diesen zweiten Platz zu erobern. Siegreich waren Julius Hauser und Laurin Kirchgeßner, ins Match-Tiebreak mussten Anna-Maria Eisenhauer und Leni Uhl, die dieses – im Gegensatz zu Eisenhauer – für sich entschied. In den Einzeln hatten sie einen Vorsprung von 3:1, was Hoffnung auf einen Gesamtsieg machte. Dieser erfüllte sich im klaren Doppelsieg von Hauser und Silas Amend, dagegen verloren Uhl und Annika Herm – 4:2 der Gesamt-Endstand.

Dorthin, wo die U15 möchte, ist bereits Großfeld U12: auf dem zweiten Tabellenplatz. Siegreich gegen den TC Bödigheim waren Jakob Eisenhauer, Julian Betz und Kyra Cheregi, wobei Eisenhauer einen Zu-Null-Sieg durchzog. Leo Warken verlor sein Einzel. Im Doppel das gleiche positive Bild: Eisenhauer und Betz waren siegreich wie auch Erik Schmid und Jonathan Schwalbach, insgesamt 5:1 – eine klare Sache für U12 Tauberbischofsheim.

Das Team der Midcourt U10, auch auf dem zweiten Tabellenplatz, fuhr einen Komplettsieg von 6:0 gegen den TC Dallau ein. Die Siege in den Einzeln ließen keine Zweifel, wer stets auf dem Platz den Ton angab und den Ball platziert setzte: Charlotte Dietz, Tim Elias Haas, Ada Feichtinger, Julius Feichtinger. Bei Haas und Julius Feichtinger ging der Sieges-Rhythmus weiter. N

Nur Dietz und Julian Reiter sorgten für Spannung mit einem Match-Tiebreak, das dann aber auch zugunsten des TC Tauberbischofsheim ausging.