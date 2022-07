Damen 50 klare Matchwinner

TC RW Bad Mergentheim – TA TSV Biberach Heilbronn 5: 1

Einen klaren Sieg konnten die Damen 50 des TC RW Bad Mergentheim für sich verbuchen. Die gesamte Begegnung war geprägt durch Entscheidungen im Match Tie-Break, in den Einzeln sowie im Doppel. Hiltrud Schnaith, Hanne Metzger und Marianne Retzbach gewannen jeweils den ersten Satz, der zweite Satz ging an die Gegnerinnen und die Entscheidung fiel positiv im Match Tie-Break. Lucia Schultz-Henninger unterlag Ihrer Gegnerin in zwei Sätzen. Die Doppel brachten zwei weitere Punkte. Schnaith/Retzbach erkämpften sich den ersten Satz, im zweiten lagen sie bereits 1:4 zurück. Mit Kampfgeist lautete aber der Endstand 6:4 für Mergentheim. Doppel Metzger/Schindler machten es ebenfalls spannend. Hier entschied erst der Match Tie Break.

Einzel: Schnaith H. 6:1 4:6 10:2, Metzger H. 6:3 4:6 10:8, Retzbach M. 6:4 5:710:7, Schultz-Henninger L. 2:6 5:7.

Doppel: Schnaith/Retzbach 7:6 6:4 , Metzger/Schindler 6:4 4:6 10:6.

TC Rot-Weiß Bad Mergentheim – TC Illingen

Für die zweite Herrenmannschaft des TC Rot-Weiß Bad Mergentheim ging es zum direkten Kontrahenten – dem TC Illingen. In den Einzeln behauptete sich lediglich Mario Retzbach (4:6, 7:6, 10:4). In hart umkämpften Duellen mussten sich Marvin Derr (3:6, 3:6), Linus Löffler (3:6, 6:4, 4:10) und Felix Karmann (3:6, 7:5, 4:10) geschlagen geben. Doch mit dem Rücken zur Wand spielten die Herren 2 in den Doppeln noch einmal furios auf. Mario Retzbach und Felix Karmann (6:0, 6:3) sicherten sich schnell das erste Doppel. Doch auch Marvin Derr und Linus Löffler (6:4, 4:6, 10:3) setzten sich und glichen zum 3:3 aus. Als Sieger, mit 61 zu 58 Spielen, durften sich trotzdem im Doppel der TC feiern lassen.

TC RG Massenbachhausen – TC RW Bad Mergentheim II 6 : 0

Im Auswärtsspiel gegen den TC Massenbachhausen hatten die Mannen 65 2 des TC RW Bad Mergentheim keine Chance auf einen Sieg. Alle Einzel gingen an Massenbachhausen. Lediglich 19 Spiele konnten auf der Habenseite verbucht werden. Auch bei den Doppeln musste man die Spielstärke des TC Massenbachhausen letztlich anerkennen. Doppel 2 des TC RW wehrte sich nach Kräften, hatte im Match Tie Break aber das Nachsehen.

Einzel: Henzel Wiktor 4:6 3:6; Eder Dieter 2:6 2:6; Schreider Kuno 1: 6 2:6; Throm Manfred 1:6 4:6.

Doppel: Henzel Wiktor / Schreider Kuno 3:6 2:6; Throm Manfred / Klein Kurt 4:6 6:4 7:10.

TC RW Bad Mergentheim – TC Waiblingen 4:2

Die Einzel konnten Fritz Forler mit einem klaren Zweisatzsieg und Dieter Häfele mit etwas Mühe gewinnen. Gerd Fliegener musste sich im Match-Tie-Break geschlagen geben. Viktor Henzel hatte gegen seinen Gegner keine Chance. Somit stand es nach den Einzeln 2:2 und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Forler und Häfele legten einen recht klaren Sieg vor, während das Doppel Fliegener und Dr. Moll schwer zu kämpfen hatte, aber am Ende in zwei Sätzen gewann.

Einzel: Fritz Forler 6:1 / 6:1; Dieter Häfele 7:6/6:2; Gerd Fliegener 6:3/5:7/6:10; Viktor Henzel 1:6/3:6.

Doppel: Forler/Häfele 6:3/6:3; Fliegener/Moll 7:6/7:5.

TC RW Bad Mergentheim-TC Bad Friedrichshall 0:4

Im zweiten Heimspiel gegen Bad Friedrichshall konnten die Herren 65 nicht ein Match für sich entscheiden. Wenn auch die Spiele teilweise knapp verliefen, musste eine 0:4 Niederlage hingenommen werden.

Doppel: W. Henzel/W.Limbrunner 6:4, 6:7, 0:10; K. WunderleP.Mast 4:6, 0:6; W. Henzel/T. Retzbach 1.6, 6:7.