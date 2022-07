U18-Damen feiern souveränen Erfolg

Ein insgesamt erfolgreiches Wochenende konnten die Mannschaften des TSC GB Wertheim verbuchen. In spannenden Begegnungen wurde wieder großartiges Tennis geboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Mannschaft der U12 gemischt machte mit einem tollen Auswärtserfolg in Ziegelhausen wichtige Punkte in der 1. Bezirksliga gut und belegt aktuell den 2. Platz in der 2. Bezirksliga. Erfolgsgarant war hier die sprichwörtliche Mannschaftsleistung der beiden Doppel, die nach zwei Siegen und zwei Niederlagen in den Einzeln Moral zeigten und die entscheidenden Punkte einfuhren.

Großer Kampfgeist

Die Gegnerinnen und Gegner der zweiten Mannschaft der U12 gemischt waren hingegen zu stark für die jungen Wertheimerinnen und Wertheimer. Bei sommerlichen Temperaturen ging die Partie gegen den TC Neckargemünd trotz großen Kampfgeistes und starken Engagements in der 2. Bezirksliga deutlich verloren.

Mehr zum Thema Tennis Herren sind Meister Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tennis Herren 65 feiern in der Doppelrunde zweiten Sieg Mehr erfahren

Mit einem äußerst souveränen Erfolg bestätigten dafür die Damen der U18 in ihrem Heimspiel gegen die Tennisabteilung des FC Blau-Weiß Schloßau ihre guten Leistungen der vergangenen Spieltage und zogen in der ersten Bezirksklasse mit den Tabellenersten gleich.

Genauso erfolgreich präsentierte sich auch die Spielgemeinschaft der Herren 40 aus Külsheim und Wertheim gegen die nur zu fünft angetretenen Herren des MTG BW Mannheim. Mit diesem wichtigen Sieg behaupteten die Herren der Spielgemeinschaft ihre Aufstiegschancen in die erste Bezirksliga.

Ein wichtiges Unentschieden sicherte den Damen 40 in der 2. Kreisliga den zweiten Tabellenplatz. Die enge Partie bei den Damen des TC BW 64 Leimen bot starke Leistungen auf beiden Seiten. Nicht zuletzt der gewonnene Matchtiebreak im Doppel von Sonja Reiss und Susanne Sommer sorgte aber für den verdienten Ausgleich.

Klarer Sieg

Am Sonntag zogen dann die Herren in ihrer Begegnung beim TSV Werbach in der 2. Bezirksklasse nach und gewannen eine spannende Begegnung schließlich klar 6:3. Die gute Grundlage aus den Einzeln wurden mit zwei ganz (nerven)starken Doppelleistungen gekrönt.

Die zeitgleich im Hofgarten aufspielenden Damen zeigten gegen die Vertreterinnen des TC RG Sulzbach ebenfalls viel Kampfgeist, zogen am Ende aber in der Begegnung in der 1. Bezirksklasse doch den Kürzeren: Zwei unglückliche Niederlagen in Matchtiebreaks verhinderten schließlich einen Wertheimer Erfolg.

Die Siegerinnen und Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

Jugend: U12 gemischt (1): TC Ziegelhausen/TV Lußheim – TSC GB Wertheim: 2:4. Einzel: Julian Piechowiak 7:6, 6:2; Daniel Rappert 6:2, 6:1. Doppel: Max von Alt/Julian Piechowiak 6:2, 6:2; Daniel Rappert/Hanna Waltert 6:4, 6:2.

U12 gemischt (2): TSC GB Wertheim – TC Neckargemünd: 1:5. Einzel: Magdalena Merklein 6:4, 6:0.

U18 weiblich: TC Altheim – TSC GB Wertheim: 1:5. Einzel: Chiara Nitsch 6:0, 6:0; Jelisaweta Schamber 6:0, 6:0; Laurina Reiss 6:1, 6:1; Johanna Eberhard 6:1, 6:0. Doppel: Chiara Nitsch/Jelisaweta Schamber 6:0, 6:0; Laurina Reiss/Johanna Eberhard 6:0, 6:0.

Seniorinnen/Senioren: Herren 40: TSG TC Külsheim/TSC GB Wertheim – MTG BW Mannheim 2: 9:0. Einzel: Ralf Würzberger 7:5, 6:4; Frank Merklein 6:4, 3:6, 10:8; Holger Würzberger 6:3, 6:4; Torsten Knörzer 6:4, 6:0; Timo Haas 6:2, 6:1; Martin Englert w.o. Doppel: Hristo Jankov/Holger Würzberger 6:4, 6:1; Torsten Knörzer/Timo Haas 6:2, 6:1; Martin Englert/Slawomir Wiech w.o.

Damen 40: TC BW Leimen – TSC GB Wertheim: 3:3. Einzel: Sonja Reiss 6:4, 6:1; Birgit Schlör 6:0, 6:0. Doppel: Sonja Reiss/Susanne Sommer 6:4, 4:6, 10:8.

Herren: TSV Werbach – TSC GB Wertheim: 3:6. Einzel: Dominik Petz 6:0, 6:1; Aleksej Raquet 6:2, 6:2; Paul Eberhard 6:1, 6:3; Szymon Piechowiak 6:4, 6:0. Doppel: Elard Walter/Dominik Petz 5:7, 6:1, 10:2; Paul Eberhard/Szymon Piechowiak 2:6, 6:0, 10:7.

Damen: TSC GB Wertheim – TC RG Sulzbach: 4:5. Einzel: Vivienne Horn 7:5, 6:3; Jana Eckert 6:2, 6:1; Zeynep Beyazdut 6:0, 6:2. Doppel: Claudia Brandt/Jana Eckert 6:1, 6:1.