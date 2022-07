Junioren wollen Aufstieg perfekt machen

Nach dem Derbysieg gegen den Tabellenzweiten TA TSV Markelsheim gestallteten die Junioren U18 des TC RW Bad Mergentheims ihr Auswärtsspiel in Kupferzell wieder siegreich. Diesmal gewann das Team um Mannschaftsführer Yannik Leber mit 4:2. Eric Kalipp verlor mit 6:7/4:6, Yannick Leber ließ seinen Gegner mit seinen harten Grundschlägen keine Chance (6:0/6:0), Johannes Götz und Joshua Kuttruff konnten ebenfalls klar in zwei Sätzen gewinnen (6:2/6:3 und 6:3/6:1). Somit fehlte noch ein ein Punkt zum Gesamtsieg. Yannik Leber/Johannes Götz errungen diesen mit 6:2/7:5 für den TC RW Bad Mergentheim. Eric Kalipp/Joshua Kuttruff verloren ihr Doppel in zwei Sätzen (4:6/6:7). Am nächsten Samstag kann die Mannschaft den Aufstieg perfekt machen.

Die Juniorinnen U18 des TC RW Bad Mergentheim feierten im Heimspiel gegen Bad Friedrichshall ihren ersten Sieg. Die Mannschaft um Melina Schnabel führte nach den Einzeln 3:1. Melina Schnabel, Celina Friedrich und Melissa Deisling gewannen ihre Spiele klar in zwei Sätzen. Angelina Sehl veror ihr Einzel im Match-Tie-Break mit (7:6/2:6/7:10). Durch den Satzgewinn war der Gesamtsieg sicher. Melina Schnabel/Melissa Deisling und Angelina Sehl/Celina Friedrich gewannen die Doppel, so dass es am 5:1 für den TC RW Bad Mergentheim stand.

Die Junioren U15 waren zu Gast beim TC 80 Obereisesheim und kamen nach einem 6:0 - Auswärtssieg erfolgreich zurück. Yannik Leber, Leon Bastron, Johannes Götz und Levi Kiesling gewannen ihre Einzel klar in zwei Sätzen. Yannik Leber/Levi Kiesling und Leon Bastron/Julian Felk setzten sich ebenfalls im Doppel klar in zwei Sätzen durch. Die Mannschaft darf am Freitag um 15 Uhr gegen dem SPG TSG Hohenlohe um den Aufstieg spielen.