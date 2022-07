Herren-Team und Herren 30 überzeugen

Auf die Herren 30 ist beim TSV Kreuzwertheim Verlass. Die Jungs um Captain Tristan Enders eilen von Sieg zu Sieg und sind aktuell an der Tabellenspitze. Am Wochenende gewann man bei der DJK Karbach verdient mit 6:3. Für die Einzel-Siege zeichnen sich M. Eitel, T. Enders, M. Dölger und J. Hock verantwortlich. Die Doppel M.Eitel/M.Rossberg und Enders/Hock fertigten ihre Gegner kurz und schmerzlos in je zwei Sätzen in weniger als einer Stunde ab. Die TSV-Jungs haben die Saison nun abgeschlossen und können nicht mehr eingreifen. Sie müssen abwarten, wie die letzten beiden Spieltage der Mitstreiter um den ersten Platz enden. Die Chancen auf die Meisterschaft stehen jedoch sehr gut.

Die Herren 40 mussten eine 2:4 Niederlage beim Tabellenführer des TC Kleinostheim II hinnehmen. Leider spielte man wieder mal verletzungsbedingt in einer neuen Formation. Nach den Einzel stand es zwar überraschend 2:2 nach Siegen von O. Schweyer und T. Habel. Letztendlich verlor man aber beide Doppel. Schweyer/Habel und Scheiber/Müller hätten für eine kleine Sensation sorgen können, was ihnen aber verwehrt blieb. Am Ende gewann der Favorit aus Kleinostheim verdient.

Am Sonntag spielte das Damen-Team beim TV Mömlingen. Bei den leicht favorisierten Mädchen des TV musste man mit einer 2:4 Niederlage die Heimreise antreten. Schon nach den Einzel stand es 3:1 für die Einheimischen. Lediglich Rebecca Scheiber gewann ihr Einzel. Beide Doppel waren sehr ausgeglichen und wurden jeweils im Match-Tie-Break entschieden. Lisa Gebhardt/Luisa Dölger holten schließlich den 2. Punkt für die Kreuzwertheimerinnen zum Endstand von 2:4.

Die Herren vom TSV schlugen am Sonntag souverän den TC Bürgstadt II mit 7:2 und haben beste Chancen auf den Vize-Meister-Titel. Bei einem noch ausstehenden Spieltag und einem entsprechenden Erfolg beim TC Großheubach wäre dies möglich. Da der TC Schönbusch Aschaffenburg jedoch ebenfalls sein schon letztes Spiel gewann, ist dieser aufgrund der Matchpunkte nicht mehr einzuholen. Sollte Kreuzwertheim verlieren, wird man nur Dritter.

Zum Sonntag: Nach den Einzel führten die TSV’ler schon mit 5:1. Alle fünf Einzelsiege (T. Beck, F. Beck, N. Herbert, M. Eitel und S. Schreck) wurden in einer guten Manier bei maximal zwei Spielabgaben jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Ebenso gewannen die Doppel T. Beck/N. Herbert und F. Beck/S. Schreck.

Die Herrn 55 der SG Steinmark/Kreuzwertheim unterlagen beim favorisierten Meisterschaftsanwärter TC Laufachtal völlig verdient und klar mit 0:7. Das Team aus Kreuz war in allen Belangen unterlegen und konnte am Ende ihren Gegner nur fair beglückwünschen. An diesem Tag war für die SG nichts zu holen. Letztendlich wurde man Letzter in der Gruppe und darf im kommenden Jahr wieder angreifen.