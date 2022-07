Einzelspiele gewonnen

Auf der heimischen Anlage des TC RW Lauda hatte die Mannschaft H 30 der TSG Lauda/ Grünsfeld die Tennisspieler des TC 70 Sandhausen zu Gast. Alle sechs Einzelspiele wurden klar gewonnen. Mit starkem Aufschlag und platzierten Returns zwang Timo Schneider seinen Gegner in die Defensive und gewann 6:3, 6:1. Alexander Zehntgraf stand dem in nichts nach, schlug ein „Brett“ nach dem anderen, vollierte gut und gewann 6:3, 6:1. Max Bauer beeindruckte an diesem Tag, spielte stark auf und beherrschte seinen Gegner beim 6:0,6:2 Erfolg. Auf der 1 spielte Walter Schiel. Taktik und Technik führten zum 6:2, 6:1 Erfolg des Tennistrainers. Daniel Hammerichs Gegner fand keine Mittel die 1:6, 0:6 Niederlage zu verhindern. Auch Markus Wörner kontrollierte das Spiel und gewann 6:1, 6:0. Damit führten die Gastgeber 6:0 und hatten die Begegnung entschieden. Doch Doppel wurden auch gespielt, Timo Scneider/Daniel Hammerich gewannen 6:4, 6:4 . Markus Wörner/Max Bauer spielten 6:3, 3:6 und verloren den MTB 6:10. Auch das dritte Doppel ging an die Gäste, so dass ein Gesamtergebnis von 7:2 zu Buche stand. Damit hat das Team den zweiten Platz in der Tabelle abgesichert.

