Mit defensiver Disziplin

Basketball Löwen Braunschweig - Würzburg Baskets 82:89 (17:12, 21:27, 17:25, 27:25)

Würzburg: CJ Bryce 19 Punkte/1 Dreier (7 Rebounds), Stanley Whittaker Jr. 19/1 (4 Assists), Xeyrius Williams 18/4 (8 Rebounds), Cameron Hunt 11/1, O‘Showen Williams 7/1, Julius Böhmer 5/1, Collin Welp 4/1, Philipp Hartwich 4, Martin Peterka 2, Filip Stanic.

Weniger als 48 Stunden nach der Auftaktniederlage gegen starke Telekom Baskets Bonn haben die Würzburg Baskets den ersten Sieg der BBL-Spielzeit 2022/2023 eingefahren: Zum ersten Mal seit April 2017 gelang den Unterfranken wieder ein Erfolg bei den Basketball Löwen Braunschweig. Nach einem nervösen Start in die Partie zeigten die Gäste ab dem zweiten Viertel eine geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Energie in der Verteidigung und jeder Menge Selbstvertrauen im Angriff – damit konnten sie einen Neun-Punkte-Rückstand noch vor der Pause drehen ihre knappe Halbzeitführung und im dritten Viertel zwischenzeitlich auf elf Punkte ausbauen.

In der Schlussphase einer umkämpften Partie hatten die Schützlinge von Headcoach Sasa Filipovski dann die besseren Nerven, wehrten eine Aufholjagd der Gastgeber ab und gewannen verdient mit 89:82 (39:38). „Es war schwer für uns, weil die Halle sehr voll war und Braunschweig guten Basketball spielt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem kleine Details über den Sieg entschieden haben. Wenn du die Saison eröffnest, dann sind es meistens nervöse Spiele. Umso glücklicher bin ich, dass wir gewonnen haben. Wir kämpfen auch mit einigen Verletzungen und unser ältester Spieler ist 28 Jahre alt. Dementsprechend froh bin ich für unsere jungen Spieler, dass sie diszipliniert genug waren, um das Spiel zu gewinnen. Defensiv hatten wir vor allem im letzten Viertel unsere Probleme. Aber wir stehen noch am Anfang und haben eine Mannschaft, die noch viel lernen muss. Glückwunsch an meine Spieler und alles Gute für Braunschweig“, bilanzierte Würzburgs Trainer Sasa Filipovski.

Von Tag zu Tag besser werden

Xeyrius Williams, er steuerte sieben Punkte bei, fügte an: „Wir mussten nach dem ersten Viertel besser verteidigen, körperlich besser dagegen halten und beim Rebound ausboxen. Das haben wir auch gemacht. Es fängt immer in der Verteidigung an, dadurch ist es dann auch im Angriff besser gelaufen. Meine Teamkollegen haben mich heute gefunden, und ich habe es geschafft, die Würfe zu treffen und ihnen dadurch die Assists zu geben. Wir sind erst seit zwei Monaten zusammen, während viele andere Mannschaften schon länger zusammenspielen. Wir versuchen Tag für Tag und Spiel für Spiel besser zu werden.“

Nachdem Nationalspieler Robin Anzeige die Basketball Löwen unter den Augen von NBA-Star Dennis Schröder in der 39. Minute mit zwei Freiwürfen wieder auf 77:80 herangebracht hatte, fand Whittaker beim nächsten Angriff CJ Bryce hinter der Dreierlinie, und dessen erfolgreicher Wurf verließ mit ablaufender Schussuhr gerade noch rechtzeitig die Wurfhand. In der Schlussminute brachten CJ Bryce und Cameron Hunt den Auswärtssieg an der Freiwurflinie in trockene Tücher.

Den ersten Heimsieg der Saison wollen die Würzburg Baskets am kommenden Samstag (18 Uhr, tectake ARENA) gegen den Syntainics MBC einfahren