Unterschiedliche Gefühlswelten

Crailsheim gegen Würzburg: Die beiden Basketball-Bundesliga-Mannschaften aus der Region trafen zu ihrem jeweils letzten Testspiel vor dem am kommenden Wochenende stattfindenden Saison -Start aufeinander. Überraschend deutlich behielten die Merlins dabei mit 102:75 gegen die Baskets die Oberhand.

Vor rund 600 Zuschauern setzten sich die Hausherren im zweiten Viertel ab und gaben diese Führung nicht mehr aus den Händen. Im letzten Spielabschnitt fingen die Merlins an zu zaubern und machten die Vorfreude auf den Saisonstart (2. Oktober, 18 Uhr, gegen Oldenburg) noch größer. Besonders Arunas Mikalauskas trumpfte mit ansehnlichen Vorlagen und starkem Scoring auf. Der Litauer wurde Topscorer mit 23 Zählern und acht Assists. Alle eingesetzten Merlins punkteten.

Stuckey beginnt

Da konnte sich Camron Hunt (l.) noch so strecken: Die Generalprobe für den Bundesliga-Start ging für die Würzburger in Crailsheim deutlich verloren. © Becker

Nicht mit von der Partie war Kapitän Fabian Bleck (Wade). Dafür stand ein neues Gesicht auf dem Hohenloher Parkett: der unter der Woche für Price Ali verpflichtete Point Guard Edon Maxhuni feierte sein Debut im Merlins-Dress. (siehe auch nebenstehenden Bericht) Ebenfalls wieder mit an Bord war Myles Stephens, der seine Sprunggelenkverletzung auskuriert hatte und sofort in der Starting Five stand. Komplettiert wurde die Anfangsformation durch Otis Livingston II, Maurice Stuckey, Jaren Lewis und Asbjoern Midtgaard.

Die Merlins Crailsheim scheinen also gut vorbereitet zu sein. Ganz anders ist die Gefühlslage hingegen bei den Würzburg Baskets. Entscheidend war die Überlegenheit beim Rebound und die bessere Dreierquote der Hausherren – lautete die einhellige Einschätzung im Lager der Würzburger.

Baskets-Headcoach Sasa Filipovski musste erneut auf Center Filiip Stanic und Kapitän Felix Hoffmann verzichten, was sich aber über weite Strecken der Partie gegen in Bestbesetzung angetretene Zauberer nicht entscheidend bemerkbar machte. Beste Werfer auf Würzburger Seite waren Cameron Hunt (23 Punkte/2 Dreier/4 Assists), C.J. Bryce (16 Punkte/1 Dreier) und Martin Peterka (8 Punkte/1 Dreier).

Würzburg erwartet Bonn

Die Würzburger starten am Samstag, 1. Oktober, um 20.30 Uhr mit ihrem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn in die neue Bundesliga-Saison. Ticketes sind noch in den meisten Kategorien erhältlich, und zwar über die Homepage der Würzburg Baskets: www.wuerzburg-baskets.de

Und auch bei den Merlins geht die Bundesliga-Saison los. Am Sonntag, 2. Oktober, um 18 Uhr sind die EWE Baskets Oldenburg mit Ex-Zauberer DeWayne Russell zu Gast in der Arena Hohenlohe. Anschließend findet die „Pure Magic“-Party im Hangar Crailsheim statt. Tickets sind jeweils unter https://hakro-merlins.reservix.de/events erhältlich. Eintrittskarten für das Spiel sind auch für die Party gültig. cdud/pw