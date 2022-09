FV Mosbach dominiert schwache Diedesheimer

FC Grünsfeld – TSV Rosenberg 2:0

Grünsfeld: Talic, Dürr (90. Kordmann), Konrad, Müller (79. Eckert), Seubert, Scherer (89. Kraft), Albert, Engert, S. Scherer, Endres (84. Häusler), Gerberich.

Der TSV Höpfingen (blaue Trikots) kämpfte, doch der Ball wollte nicht im Tor des TSV Oberwittstadt landen. © Klaus Narloch

Rosenberg: Krappel, Mai, Pasour, Wild, Leis, Ondrusch, Volk, Weiß, Walz, Grant, Weidmann, (65. Lutz).

Tore: 1:0 Endres (49.), 2:0 Albert (87.). – Schiedsrichter: Ridvan Sevim. – Zuschauer: 90.

Der FC Grünsfeld startete gut in das Spiel und drängte den TSV Rosenberg früh in die eigene Hälfte. Trotz dieser anfänglichen drückenden Überlegenheit war es der Gast, welcher durch einen Fernschuss aus dem Getümmel heraus in der 18. Minute das FC-Gehäuse in Gefahr brachte. Danach beruhigte sich das Spiel etwas und wurde ausgeglichener. Die erste wirklich zwingende Torchance für die Heimmannschaft hatte in der 26. Minute Konrad, welcher eine Ecke auf den kurzen Pfosten nur knapp über das Tor köpfte. Mehr als einen schönen Kopfball von Albert in der 33. Minute bekamen die Zuschauer dann bis zum Pausenpfiff nicht mehr zu sehen.

Nach der Halbzeitpause machte der FC Grünsfeld direkt engagiert weiter und ging nach einer schönen Einzelaktion von Endres in Führung, welcher sich überragend gegen mehrere Gegenspieler durchtankte und aus kurzer Distanz ins lange Eck traf. Kurz darauf prüfte Albert in der 54. Minute den Torwart der Gäste mit einem Vollspannschuss. Es folgte in der 77. Minute eine Eins-gegen-Eins-Situation zwischen Benedikt Scherer und dem Torwart von Rosenberg, welcher den strammen Schuss mustergültig abwehrte. Eine weitere Chance vergab Eckert kurz danach, als er aus kurzer Distanz über das Tor der Rosenberger schoss. In der 87. Minute fiel schließlich die Entscheidung, als Albert den Ball am Torwart vorbei in den Kasten bugsierte.

VfR Uissigheim – FC Schloßau 3:1

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Lemnitz, Schmitt (89. Oberst), Göbel (76. Faulhaber), Sladek (66. Walz), Duschek, Winkler, Martin, Schipper, Morawietz.

Schloßau: Keller, Mechler, Schäfer, Gornik, Benig, Dylla, Link (52. Galm), Blumenschein, Schnorr, Friedrich, Stuhl.

Tore: 1:0 Yannik Schmitt (25.), 2:0 Lennart Morawietz (58.), 2:1 Julian Galm (75.), 3:1 Lennart Morawietz (90.+1). – Schiedsrichter: Ridvan Sevim.

Ein Fernschuss der Gäste sorgte in der dritten Minute für eine Schrecksekunde, doch der VfR dominierte in der Anfangsphase die Partie. In der sechsten Minute parierte Maxi Diehm den nächsten Versuch. Nachdem dann auc h der VfR zu seinen Chancen kam, sorgte wieder der VfR-Keeper für eine Glanztat und bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand. Die spielerische Überlegenheit des VfR wurde in der 25. Minute mit dem Treffer durch Yannick Schmitt belohnt, der den FC-Torwart aus elf Metern tunnelte. Jetzt wurde das Spiel offener, weil Uissigheim nachlegen wollte und sich dadurch Räume zum Kontern boten. In der 38. Minute stand der FC-Torwart David Keller im Mittelpunkt, als er in höchster Not zweimal den Ball entschärfen konnte. Die Gäste versuchten nach der Pause, über den Kampf ins Spiel zu kommen, doch Lennart Morawietz versetzte diesem Bemühungen in der 58. Minute mit dem Treffer zum 2:0 einen entscheidenden Dämpfer. Doch es wurde noch einmal aus Sicht des VfR ungemütlich, als die Gäste nach einem unötigen Ballverlust kontern und durch Julian Galm zum 1:2 verkürzen konnte. Die Partie wurde ruppiger, aber auch zerfahrener. Den Deckel drauf setzte Morawietz mit seinem zweiten Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.

FC Umpfertal – SpVgg. Neckarelz 2:2

Umpfertal: Nied, Wild, Fischer, Lorenz, Herrmann, Müller, Schütz, Stelzer, Kuntschik, Würzberger, Dölzer.

Neckarelz: Ismailov, Güzel, Gashi, Söll, Pavlic, Hatzis, Yilmaz, Lemberger, Feyerabend, Korkmaz, Yavuz.

Tore: 1:0, Dennis Herrmann (12.), 1:1 Marcel Pavlic (60.), 1:2 Marcel Pavlic (80.), 2:2 Dennis Herrmann (89.). – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte (95.) für einen Spieler von Neckarelz. – Schiedsrichter: Jan-Philipp Bräumer. – Zuschauer: 225

In der Anfangsphase des Spiels setzten beide Teams immer wieder Stiche vor dem gegnerischen Tor. Das Spiel war sehr aktiv und schnell zu Beginn, die Spielanteile verteilten sich jedoch deutlich zugunsten des Heimteams. Dies münzte Dennis Herrmann früh zum 1:0 um. Danach ein ähnliches Bild, wie vor dem Treffer. Das Spiel fand in Richtung des Gästekeepers Ruslan Ismailov statt. Bis zur Halbzeit passierte dann jedoch nichts Zwingendes mehr. Eine viertel Stunde nach Wiederanpfiff schaffte es Neckarelz, den Ausgleich durch Marcel Pavlic nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Grün-weißen zu erzielen. Die SpVgg agierte dann körperlicher und aggressiver, was Umpfertal zu schaffen machte. Neckarelz war im Spiel angekommen. In der 80. Minute war es wieder eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Heimmannschaft, die wieder Marcel Pavlic ausnutzen konnte. Neckarelz hatte nun deutlich mehr vom Spiel. Kurz vor Schluss war es aber erneut Dennis Herrmann, welcher den Ausgleich zum 2:2 erzielte und somit dafür sorgte, dass zumindest ein Punkt im Umpfertal bleibt.

TSV Höpfingen – TSV Oberwittstadt 0:0

Höpfingen: Stöckel, Hering, Nohe, Bartesch (71.Kuhn), Farrenkopf, Johnson, Bauer (87. Eisenhauer)., Dalhues, Diehm (67.Balles), Knörzer, Bundschuh.

Oberwittstadt: Deißler, Kappes, Blatz (75. Dörr), Walz (75. Greco), Kolbeck, Essig, Günther(59. Fackelmann), Rüttenauer, Kutirov (68.Zimmermann), Reuther, Häffner. – Schiedsrichter: Dustin Mattern. – Zuschauer: 205.

Zum erhofften ersten Dreier reichte es nicht für die Gastgeber, die sich aber kampfstark gegen den Namensvetter aus Oberwittstadt präsentierten. Gästekapitän Essig versuchte es in der Anfangsminute aus der Ferne, ehe dann die Abtastphase startete. Munter gestaltete sich die 14. Minute, als der routinierte Steven Bundschuh per Kopfball nach Sandros Bauer Vorarbeit nur knapp an Gästekeeper Deißler scheiterte und im Gegenzug Heim-Torwart Stöckel den satten Schuss von Jan Reuther parierte. Die Partie gestaltete sich kampfbetont und ausgeglichen bis zur 40. Minute. Dann machten die Hausherren Alarm im Gästeterrain: So konnte der Gästetorsteher Jonas Farrenkopfs Ball gerade noch an die Latte lenken. Und abrupt kam der Halbzeitpfiff im Lochbachareal, als Steven Bundschuh aussichtsreichst vor dem Gästegehäuse stand. Nach Wiederbeginn knüpften die Nohe-Mannen zunächst an Offensivlust an, so scheiterte Bundschuh nur äußerst knapp in der 59. Minute an Torwart Deißler. Erstmals brandgefährlich im zweiten Teil tauchte die Greco-Elf in der 64. Minute durch Rüttenauer vor dem Gastgeber-Gehäuse auf. Kampf stand bis zum Abpfiff weiterhin im Fokus der Partie, die schlussendlich torlos blieb.

SV Königshofen – TSV Mudau 4:2

Königshofen: Rathmann, Tiefenbach, Henning (66. Dauth), Baumann, Wolf (69. Knab), Vierneisel, Arias (79. Schütz), Michelbach N., Beireich, Espesiosa, Helbig,

Mudau: Dörsen, Knapp (46. Allgaier), Sigmund (65. Haber), Hutter, Sperl, Lorenz, Beier (65. Galm), Throm, Mai (46. Hartl), Geier, Hornbach,.

Tore: 1:0 (3.) Eigentor Geier, 2:0 (16.) Michelbach N., 3:0 (35.) Beirich, 3:1 (70.) Throm, 4:1 (75.) Dauth, 4:2 (76.) Haber. – Schiedsrichter: Stefan Faller. – Zuschauer: 150.

In einer recht unterhaltsamen Landesliga-Partie siegte der SV Königshofen am Ende verdient mit 4:2. Verdient deshalb, weil man in den entscheidenden Offensivaktionen einfach präsenter war. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und schon nach drei Minuten hieß es 1:0, als Marvin Geier bedrängt von Laurin Beirich die Kugel ins eigene Netz beförderte. Doch Mudau ließ sich davon überhaupt nicht beirren und spielte fleißig nach vorne. Die Tore machten aber die Messestädter. Niklas Michelbach setzte sich nach feinem Zuspiel von Manuel Arias außen durch und platzierte das Spielgerät trocken ins lange Eck. Im weiteren Spielverlauf ergaben sich Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, aber erneut schlug der SVK zu. Manuel Arias bediente Laurin Beireich im Rückraum und der donnerte den Ball unhaltbar zum 3:0 in die Maschen. Im zweiten Durchgang kamen die nie aufsteckenden Gäste nochmals mächtig auf, ohne sich vorne entscheidend durchzusetzen. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Kevin Throm für den Anschlusstreffer für den Aufsteiger sorgte. Allerdings stellte Nico Dauth kurze Zeit später auf 4:1, als der kurz zuvor eingewechselte Youngster einen zu kurz abgewehrten Ball über die Linie schob. Doch die Angelegenheit war noch längst nicht erledigt, denn eine Minute später erzielte TSV-Torjäger Stefan Haber erneut den Anschluss. In den Schlussminuten warfen die Odenwälder zwar nochmals alles nach vorne, doch die SV-Abwehr ließ nichts mehr zu.

SV Eintracht Nassig – FV Reichenbuch 3:1

Nassig: Floder, Aust (59. Lausecker), Baumann, Sock, Henninger, Emrich, Rohde (63. Stobbies (82. Baumann)), Budde, Gattenhof, Kunkel, Schieck (86. Hörner).

Reichenbuch: Wurzel, Utz (46. Kadioglu), Rothenberger (79. Huy), Gruber, Kunzmann (79. Deter), Bauer, Roth, Tomizawa (46. Panagiotidis), Winter, Weiß, Kirschenlohr.

Tore: 1:0 Joachim Gattenhof (6.), 1:1 Luca Bauer (81.), 2:1 Jan Emrich (88.), 3:1 Joachim Gattenhof (90.+1). – Schiedsrichter: Fabian Hilz.

Es entwickelte sich ein durchwachsenes Spiel zwischen dem SV Nassig und dem FV Reichenbuch. Bereits in der sechsten Minute ging die Eintracht durch ein Tor von Joachim Gartenhof in Führung. Danach flachte die Partie zunehmend ab und das Spielgeschehen fand meist im Mittelfeld statt. Nach der Pause entwickelte sich wieder ein ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften. Beide Teams versuchten nach vorne zu spielen und erarbeiteten sich Chance, die jedoch nicht gefährlich wurden. In der 81. Minute bäumte sich Reichenbuch dann noch einmal auf und erzielte den Ausgleich. Anschließend drückte wieder Nassig, denen in der 88. Minute die erneute Führung gelang. In der fünften Minute der Nachspielzeit machte die Heimelf dann den Deckel drauf und erhöhte auf 3:1.

FV Mosbach – VfK Diedesheim 5:0

Mosbach: Bittig, Ebert, Roos (60. Müller) Frey, Mohr (80. Knörzer), Kerling, Martin, Wolf (83. Grub), Heizmann, Augustin (71. Seehrich), Eitelwein.

Diedesheim: Haase, Gebauer, Wilhelm, Lenz, Angstmann, F. Hüttler (66. Pimiskern), L. Hüttler, Hogen, Heck, R. Müller (71. Sahin), N. Müller.

Tore: 1:0 Eitelwein (36.), 2:0 Eitelwein (39.), 3:0 Mohr (50.), 4:0 Müller (68.), 5:0 Kerling (87.). – Schiedsrichter: Sascha Haynes (Ziegelhausen). - Zuschauer: 140.

Die Heimmannschaft starteten gut und drückte den VfK zu Beginn in dessen eigene Hälfte. So fiel auch in der 36. Minute das 1:0, bei dem Yannick Eitelwein den Ball wunderschön in die rechte Ecke beförderte. Eitelwein traf erneut drei Minuten später. Somit ging der MFV mit einem 2:0 in die Halbzeit. Nach der Halbzeitpause kam der MFV besser in das Spiel und ließ hinten nichts anbrennen. Dann schnappte Puis Mohr sich den Ball und zeigte seine individuelle Klasse und schob den Ball nur noch ein (50.). Des Weiteren traf Kai Müller in der 68. Minute zum 4:0. Zum Schluss belohnte sich Dominic Kerling in der 87. Minute mit dem 5:0, indem er mit seinem schwächeren Fuß den Ball rechts in die Ecke zirkelte.