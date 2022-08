Während es beim FV Lauda fast wie geschmiert läuft, geht der TSV Höpfingen sportlich wohl schweren Zeiten entgegen

TSV Oberwittstadt – VfR Uissigheim abgebr.

Oberwittstadt: Deißler, Kappes, Blatz, Walz N., Kolbeck, Baumann A., Essig, Günther, Rüttenauer, Kutirov, Häffner.

Uissigheim: Diehm M., Diehm R., Lemnitz, Schmitt, Göbel, Horn, Sladek, Duschek, Winkler, Martin, Morawietz.

Schiedsrichter: Grauf Tobias (Lehrensteinsfeld). – Zuschauer: 130.

Das Spiel wurde in der 62. Minute beim Stand von 0:0 vom Schiedsrichter wegen eines unwetterartigen Gewitters am Freitagabend abgebrochen.

SpVgg Neckarelz - TuS Großrinderfeld 5:0

Neckarelz: De Pizzol, A. Güzel, Gashi, Söll, Pavlic (72. Y. Güzel), Hatzis, Yilmaz (69. Bingöl), Lemberger (80. Gültekin), Feyerabend, Kormaz (80. Dennis Vo), Yavuz.

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Gernert, Michel, Kritz (65. Behringer), Richter (76. J. Leuchtweis), Schmitt, Thoma (72. Y. Leuchtweis), Mühleck, Berger.

Tore: 1:0 (35.) Alessandro Hatzis (35.), 2:0 (39.) Julian Lemberger, 3:0 (45.) Alperen Yilmaz (Foulelfmeter), 4:0 (52.) Alperen Yilmaz, 5:0 (64.) Marcel Pavlic. – Schiedsrichter: Felix Arnold (Helmstedt). – Zuschauer: 100.

Die Frage der Findungs- und Stabilisierungsphase konnte die SpVgg mit ihrem 5:0-Sieg gegen den Aufsteiger TuS Großrinderfeld bestätigen. Druckvoll begann die Heimelf den ersten Durchgang, ließ Großrinderfeld wenig Spielräume, um die Offensivabteilung in Stellung zu bringen. Gashi und Pavlic hatten in der ersten Viertelstunde beste Einschussmöglichkeiten die Neckarelzer in Führung zu bringen. In der 18. Minute konnten die Gäste einen der wenigen Entlastungsangriffe starten, Bergers wuchtiger Kopfball ins lange Eck konnte de Pizzol entschärfen. In der 21. Minute war der Torschrei im Elzstadion nicht zu überhören, doch Lembergers Flanke auf den Elfmeterpunkt setzte Pavlic freistehend knapp über die Latte. Unermüdlich setzte die SpVgg die Gäste weiter unter Druck, als Hatzis seine Direktabnahme zur Führung abschloss, war der Bann gebrochen. Vier Minuten später setzte sich Pavlic halbrechts durch, seine passgenaue Flanke netzte Lemberger souverän zum 2:0 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Pavlic von den Beinen geholt, A. Yilmaz verwandelte den fälligen Foulelfmeter zur 3:0-Halbzeitführung. Auch nach dem Wechsel ist die SpVgg konzentriert zur Sache gegangen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Pavlic stach in der 52. Minute für Yilmaz durch, zog bis kurz vor der Grundlinie durch und schloss zum 4:0 ab. Jetzt ging die SpVgg in den Verwaltungsmodus über, die Gäste versuchten Mittelstürmer Mühleck besser ins Spiel zu bringen, doch die Abwehrreihen der SpVgg ließ nichts mehr anbrennen, so dass Pavlic in der 64. Spielminute nach schöner Einzelaktion den Schlusspunkt zum 5:0-Sieg vorzeitig setzen konnte.

TSV Rosenberg – 1. FC Umpfertal 1:1

Rosenberg: Krappel, Wild, Leis, Mai, Walz (46. M. Volk), Grant, Flis, Breitinger, Pasour, Ondrusch (87. Lutz), Schäfer (73. Weiss).

Umpfertal: Nied, Fischer, Hermann, Müller, Gehrig, Schütz, Krenz, Hobl, Kuntschik, Würzberger, Dölzer (Völker).

Tore: 1:0 (26.) Simon Leis, 1:1 (42.) Felix Kuntschik. – Schiedsrichter: Felix Stephan (Bilfingen). – Zuschauer: 200.

Nach dem deutlichen Heimsieg unter der Woche gegen den TSV Höpfingen wollte der TSV im Heimspiel gegen den 1.FC Umpfertal nachlegen. Vor zahlreichen Zuschauern hatten die Gäste in der Anfangsphase jedoch mehr Ballbesitz und Spielanteile. Der TSV tat sich schwer, in die Partie zu kommen. Es dauerte bis zur 20. Minute ehe die Grün-Weißen erstmals gefährlich vor das Umpfertaler Tor kamen. Einen Freistoß in der 26. Minute, den Breitinger auf das Tor hämmerte, konnte der Gästetorhüter diesen zunächst zwar noch abwehren, doch Leis schaltete schnell und schob den Ball zum 1:0 ein. Die Gäste verstanden es weiterhin, den TSV nicht ins Spiel kommen zu lassen und setzten immer wieder Nadelstiche. In der 42. Minute kam Kuntschik ohne Bedrängnis zum Schuss und setzte den Ball trocken ins rechte Eck von TSV-Schlußmann Krappel. In der zweiten Hälfte hatte in der 61. Minute Pasour das 2:1 für den TSV auf dem Fuß , doch Umpertals Keeper Nied hielt bravourös. Gegen Ende war es ein verteiltes Spiel mit kaum Torchancen auf beiden Seiten. Das Zusammenspiel bei den Einheimischen zwischen den Spielreihen klappte dieses Mal nicht annähernd so gut wie im Mittwochspiel gegen den TSV Höpfingen. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden.

FC Schloßau – SV Neunkirchen 1:6

Schloßau: Keller, Schnorr, Link (87. Flemmer), Friedrich (72. Prokisch), Mechler, Benig, Gornik, Blumenschein, Benig, Schäfer, Gornik (82. Kamasso).

Neunkirchen: Martin, Agac, Homoki, T. Eiermann, Hader, Karic (50. Hönig), Ohlhauser (67. Banas), Ihrig (69. Nagel), Thal (82. Müller), Lenz, D. Eiermann.

Tore: 0:1 (15.) Robin Hader, 0:2 (38.) Jona Homoki, 1:2 (44.) Christian Schäfer (Elfmeter), 1:3 (53.) Robin Hader, 1:4 (61.) Nils Ohlhauser, 1:5 (63.) Nils Ohlhauser, 1:6 (66.) Timo Eiermann (Elfmeter). – Schiedsrichter: Harris Kresser (Waldwimmersbach).

Der Gast aus Neunkirchen zeigte sich von Anfang an sehr präsent, störte den Spielaufbau der Hausherren bereits im Ansatz und spielte selbst mit schönen Kombinationen gefährlich nach vorne. Und so dauerte es auch nicht lange, bis Robin Hader seine Mannen in Führung bringen konnte. Die Blau-Weißen ließen in dieser Phase des Spieles jegliche Leidenschaft vermissen und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Gäste mit dem 2:0 durch Homoki nachlegen konnten (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren nochmals Hoffnung auf, als Christian Schäfer durch Foulelfmeter verkürzte. Wer dann in der zweiten Hälfte ein besseres und leidenschaftlicheres Spiel der Heimelf erwartete, sah sich getäuscht. Zwar versuchte man gleich nach dem Wiederanstoß dem Spiel doch noch eine Wende zu geben, doch auch dieser Elan war schnell dahin. Im Gegenteil: Zwischen der 53. und 68. Minute zog der Gast durch vier weitere Treffer auf 6:1 davon. Damit war das Spiel natürlich entschieden und die Neunkircher gingen gegen eher harmlose Schloßauer als verdienter Sieger vom Platz.

FV Reichenbuch – FC Grünsfeld 0:1

Reichenbuch: Wurzel, Utz, Rothenberger, Gruber, Kunzmann, Baur, Kadioglu (78. Vogel), Roth (84. Panagiotidis), Winter, Weiß, Kirschenlohr (82. Huy).

Grünsfeld: Stephan, Dürr, Wagner, Seubert, Scherer, A. Albert, Kordmann, Engert, S. Scherer (87. Endres) Eckert (63. L. Albert), B. Scherer (75. Baytekin), Gerberich.

Tor: 0:1 (44.) Alexander Albert. – Schiedsrichterin: Selina Menzel (Stutensee). – Zuschauer: 120.

In den ersten 30 Minuten machten die Gäste mächtig Druck und der FV Reichenbuch war viel mit Defensivarbeit beschäftigt. So hatten die Gäste in den ersten drei Minuten zwei hochkarätige Chancen. Diese wurden aber von der Defensivabteilung geklärt, und in der elften Minute konnte Wurzel ein Gästeschuss entschärfen. FV-Keeper Wurzel stand immer mehr im Brennpunkt, doch er zeigte, dass er Meister seines Faches ist. In der 22. Minute war er stark im eins-gegen-eins. So ab der 30 Minute gestaltete der FVR die Partie ausgeglichen. In der 35. Minute hatte Kadioglu die Führung für die Heimelf auf dem Fuß. Nun war auch der FVR im Spiel und Kunzmann flankte in der 38. Minute, doch der Gästekeeper fischte den Ball herunter. In der 44. Minute hatten die Gäste Glück, als Alexander Alberts Fernschuss noch abgefälscht wurde und den Weg ins Tor fand. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Zu erwähnen bliebe in Hälfte eins noch, dass der FVR zwei Tore erzielt, aber beide wegen Abseits keine Anerkennung fanden. In Hälfte zwei war der FVR die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und auch mehr Möglichkeiten. So wurde in der 64. Minute ein Handspiel aus dem Strafraum verlegt. Reichenbuch war von nun an am Drücker, hatte aber im Abschluss Pech, da die Gästedefensive gut stand. In der 76. Minute lenkte Wurzel den Ball zur Ecke, der anschließende Eckball brachte nicht den Erfolg. Reichenbuch drückte nun in den Strafraum und so kam Gruber aus zwölf Metern zum Abschluss, dieser wurde aber mit einer Glanzparade des Gästekeepers zur Ecke geklärt. Auch die Eckbälle des FVR waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass die Partie auf Grund der zweiten Hälfte keinen Sieger verdient gehabt hätte.

VfK Diedesheim – SV Nassig 4:0

Diedesheim: Gilde, Guth, Gebauer, Lenz, Angstmann, L. Hüttler, Hogen (52. R. Müller), Kriegert (73. Wilhelm), N. Müller (67. Sahin), Pimiskern (67. F. Hüttler), Heck.

Nassig: Floder, Lang, Baumann (46. Stobbies) , Sock, Henninger (46. Aust), Lausecker (59. Scheurich), Emrich, Dworschak, Budde, Gattenhof, Rohde (67. Hörner).

Tore: 1:0 (8.) Lukas Hüttler, 2:0 (14.) Lukas Hüttler, 3:0 (52.) Manuel Heck, 4:0 (87.) Lukas Hüttler (Elfmeter)- – Schiedsrichter: Rafael Kastner (Dobel).

Diedesheim kam gut ins Spiel und dominierte über die gesamten 90 Minuten das Spiel. Nassig war kämpferisch ebenfalls gut im Spiel, ließ aber vor dem Tor die notwendige Überzeugung vermissen. Bereits in der siebten Spielminute ging der VfK durch Lukas Hüttler in Führung, nachdem Hogen toll vorbereitete. Einige Minuten später erhöhte wiederum Lukas Hüttler auf 2:0, nachdem Lenz völlig frei vor dem Tor noch quer legte. In der 17. Spielminute hatte Nassig eine sehr gute Freistoßgelegenheit, die Gilde im VfK Tor überragend parierte. Das Spiel war fortan relativ ausgeglichen, wobei Diedesheim spielerisch überzeugender war. Wenn Nassig vor dem Tor war, parierte der starke Gilde. In der zweiten Halbzeit erhöhte Heck nach Freistoß von Hogen sehenswert auf 3:0. Danach war das Spiel gelaufen. Nassig gab nicht auf, Diedesheim konzentrierte sich darauf, kein Gegentor zuzulassen. Diedesheim hatte noch die ein oder andere Gelegenheit, das Ergebnis höher zu schrauben. Eine Chance nutzte Lukas Hüttler mit seinem dritten Treffer zum 4:0, als er einen Foulelfmeter verwandelte.

FV Lauda – TSV Höpfingen 4:0

Lauda: Özdem, Neckermann, R. Schmidt (61. Heinzl), Mohr (61. Kalicki), Jurjevic, Fell, Czeczatka (69. Winter), Fading, Kaplan (76. Petrovski), K. Schmidt, Jallow.

Höpfingen: Stöckel, Hering, Nohe, Balles (54. Streun), Knörzer, Farrenkopf (65. Schmidt), Hauk (41. Klier), Johnson, Dahlhues (75. Hartmann), Diehm, Kuhn.

Tore: 1:0 (4.) Jonas Neckermann, 2:0 (24.) Max Czeczatka, 3:0 (45.+1) Daniel Fell, 4:0 (48.) Rouven Schmidt. – Schiedsrichter: Sascha Haynes (Ziegelhausen-Peterstal).

Titelmitfavorit FV Lauda hat die Tabellenführung in der Landesliga Odenwald übernommen. Die makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Partien spülte den FVL auf Tabellenplatz eins. 11:1 Tore sprechen eine deutliche Bilanz. Gegen den ganz schlecht in die Saison gestarteten TSV Höpfingen gab es einen absolut ungefährdeten 4:0-Sieg. Bei einer etwas besseren Chancenverwertung hätte der Erfolg auch deutlich höher ausfallen können. Selbst ein 8:0 hätte noch dem Spielverlauf entsprochen, so unter Spielbeobachter. Während der FV Lauda nun also am Platz an der Sonne thront, scheint der TSV Höpfingen vor einer ganz schweren Saison zu stehen. Während der gesamten neunzig Spielminuten im Tauberstadion hatten die Gäste nicht einen einzigen gefährlichen Torschuss zu verzeichnen. einzig bei einem Freistoß wurde es ein bisschen brenzlig, aber auch nur, weil der Ball abgefälscht war und er somit gefährlicher wurde, als er eigentlich war. Ansonsten verlebte Laudas Keeper Serkan Özdem verbrachte einen ganz ruhigen Nachmittag, weil er praktisch beschäftigungslos war. Schon früh brachte Jonas Neckermann den gastgebenden FVL in Führung, und zwar im Anschluss an eine Ecke. Eine schöne Spielkombination der Heimmannschaft führte dann zum 2:0, wobei Max Czeczatka den Ball am Ende doch „etwas reingestolpert“ hat. Laudas Kapitän Daniel Fell sorgte noch vor der Pause mit einem schönen Innenspannstoß aus 16 Metern für das 3:0, das die Partie schon zu diesem Zeitpunkt entschieden hatte. Rouven Schmidt erzielte dann den einzigen Treffer in der zweiten Hälfte, als er den Ball mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck beförderte.