Mudau verkauft sich ordentlich

TSV Mudau - FV Mosbach 1:3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mudau: Dörsam, Knapp, Sigmund (65. Lorenz), Hutter, Sperl, Beier, Mai (62. Hartl), Allgaier, Geier, Hoffmann, Hornbach.

Mosbach: Bittig, Ebert, Roos (46. Müller), Frey, Mohr, Kerling (87. Seehrich), Martin (65. Grub), Wolf, Heizmann, Augustin, Eitelwein.

Mehr zum Thema Landesliga Odenwald FV Mosbach serviert Königshöfern einen „Sixpack“ Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Konstantin Schiler schnürt Viererpack Mehr erfahren Kurzinterview „Dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“ Mehr erfahren

Tore: 0:1 (1.) Pius Mohr, 0:2 (33.) Yannick Eitelwein, 0:3 (35.) Niklas Ebert, 1:3 (79.) Daniel Knapp. – Schiedsrichter: Tom Kimmig (Karlsruhe). – Zuschauer: 300.

Seine erste Niederlage nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga musste der stark in die Saison gestartete Neuling aus Mudau einstecken.

Ohne die beiden Torgaranten der letzten Wochen und Monate, Haber und Throm, war zu erwarten, dass der TSV sein Spiel aus einer kontrollierten Grundordnung heraus aufziehen würde. Doch schon in der ersten Minute machte der sofort präsente MFV der Heimelf einen Strich durch die Rechnung, als Mohr die erste zwingende Aktion der Kreisstädter mit einem überlegten Schuss in den Winkel zur 1:0-Gästeführung abschloss.

Der Tabellenführer zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und hatte in Minute 13 durch Sigmund eine sehr gute Torgelegenheit, die Bittig zur Ecke faustete. Auch der anschließende Eckstoß sorgte für Turbulenzen im Mosbacher Strafraum, die aber folgenlos blieben. In der 23. Minute bot sich Hornbach nach einer Hutter-Ecke unverhofft die Ausgleichschance, sein Volley-Schuss landete aber in den Armen von Bittig.

Mosbacher Doppelschlag

In der Folge übernahmen die Gäste wieder die Spielkontrolle und kamen durch Eitelwein, Martin und Kerling (Innenpfosten) zu guten Einschussmöglichkeiten, aber erst ein Doppelschlag von Eitelwein (33.) und Ebert (35.), die bei ihren Treffern ein immenses Tempo, Spielfreude und technische Fertigkeit unter Beweis stellten, brachten den MFV auf die Siegesstraße.

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Krümpelbeck-Elf einen Gang zurück, das Spiel war lange nicht mehr so attraktiv wie im ersten Durchgang. Lediglich Hoffmanns Geschoss, das das Gästegehäuse nur knapp verfehlte (68.) sowie Kerlings Alleingang, der von TSV-Keeper Dörsam clever gestoppt wurde (71.), sorgten für Berichtenswertes.

Als dem TSV in der 79. Minute durch einen Kopfball von Knapp nach Freistoß-Flanke von Hutter der verdiente 1:3- Anschlusstreffer gelang, kam nochmals etwas Leben in Partie und Publikum, aber außer einem von Bittig mit Mühe entschärften Hutter-Freistoß (84.) gab es aber keine Aktionen mehr, die den verdienten Sieg der spielstarken Gäste gegen einen sich ordentlich verkaufenden TSV Mudau in Frage stellen konnten.