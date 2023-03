Den knappen Vorsprung ausbauen

Der große Gewinner des vergangenen Spieltags in der untersten Klasse des Fußballkreises Buchen ist die SpG Bofsheim/Osterburken II. Im Spitzenspiel am Sonntag gegen die SpG Ahorn setzten sich die Heimmannschaft durch zwei Treffer von Eduard Siemens mit 2:0 durch. Der noch immer ungeschlagenen Tabellenführer setzte sich dadurch von den Verfolgern ab. Der Vorsprung beträgt derzeit drei Punkte und soll mit einem Sieg an diesem Spieltag gegen die SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II ausgebaut werden.

Für die SpG Ahorn steht nach dem Kracher gegen den Tabellenführer ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Das Team von Sebastian Asum empfängt den Drittplatzierten, die SpG Krautheim/Westernhausen II. Die Gäste aus dem Jagsttal sind dem Main-Tauber-Kreis-Vertreter dicht auf den Fersen.

Der Ahorner Vorsprung beträgt lediglich noch einen Punkt. Der Mitfavorit um die Meisterschaft in der Kreisklasse B Buchen wird daher alles daran setzen, die zweite Saisonniederlage zu verhindern, um weiterhin ein Wörtchen um den Titel mitzureden zu können.