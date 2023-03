Zweiter gegen Dritter: Top-Spiel beim SVG

Bereits am Freitagabend empfängt der FC Donebach den SV Seckach. Durch das Unentschieden zuletzt von Großeicholzheim hat Donebach den Vorsprung auf den Zweiten ausbauen können. Seine Hausaufgaben machte der FCD selbst in einem rasanten Spiel gegen Erftal. Nun geht es gegen Seckach um weitere wichtige Zähler im Aufstiegskampf, damit der FC schnell wieder in die Kreisliga zurückkehrt. Der SV Seckach steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, doch will dem Spitzenreiter mit einem Sieg ein Bein stellen.

Den Anfang am Sonntag macht das Duell SpG Erftal gegen die Spvgg. Hainstadt II. Mit einem Sieg können die Gäste bis auf einen Punkt an die „SpG“ rankommen und den Vorsprung auf die gefährliche Zone vergrößern. Die größte „Baustelle“ von der Kreisliga-Reserve ist die Defensive. Im Schnitt etwas mehr als zwei Gegentore bekommt die Spvgg. pro Partie.

Zum vierten Heimspiel in Folge empfängt der FC Schweinberg den FC Bödigheim. In den ersten drei Heimspielen des Kalenderjahres gab es für den FCS keinen einzigen Sieg und in den vergangenen zwei Partien zwei 0:5-Niederlagen. Auffällig in den jüngsten drei Spielen: „Oldie“ Markus Greulich stand in allen drei Spielen auf dem Feld, um seinen Farben bei der Mission Klassenerhalt zu helfen und die junge Truppe zu unterstützen. Gegen Bödigheim will man nun drei Punkte einfahren, um bestens vorbereitet ins Derby nächste Woche gegen Höpfingen II zu gehen.

Um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren, ist ein Sieg für die SpG Leibenstadt/Sennfeld II Pflicht. Doch der Gegner, die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg, hat die vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen und musste dabei kein einziges Gegentor hinnehmen. Diese Serie will der Gastgeber weiter ausbauen und den vierten Zu-Null-Sieg in Folge einfahren. In der Hinrunde gab es für die Gastgeber einen 4:2 Sieg.

Einen großen Sprung in der Tabelle und vor allem aber einen wichtigen Sieg für das Selbstvertrauen gelang zuletzt dem SV Hettigenbeuern. Beim 5:0-Sieg in Schweinberg überragte vor allem Stürmer Luca Ries mit einem Viererpack. Damit kletterte der SVH auf einen direkten Nichtabstiegsplatz, doch der Vorsprung beträgt lediglich drei Zähler. Mit einem weiteren Sieg gegen den TSV Höpfingen II will man den Vorsprung vergrößern. Höpfingen II verlor vor am vergangenen Spieltag zuhause und steht nun unter Zugzwang.

Spitzenspiel und Verfolgerduell beim SV Großeicholzheim. Als Tabellenzweiter empfängt der SVG den Drittplatzierten TSV Mudau II. Mit einem Sieg in Großeicholzheim würde man bei einem Spiel weniger bis auf einen Zähler an die „Gelb-Schwarzen“ rankommen. Die Generalprobe für das Topspiel gewann Mudau II zuletzt gegen Bödigheim, während der SVG nur einen Punkt gegen Hettingen holte. Es ist nicht nur tabellarisch ein Spitzenspiel, auch die Top-Torjäger auf Platz zwei und drei treffen aufeinander. Marcel Faulhaber liegt derzeit zwei Tore vor Michael Maurer. Welcher Torjäger kann das Duell für seine Mannschaft mitentscheiden?

Verfolgerduell und Kellerduell zugleich bei der SpG Sindolsheim/Rosenberg II. Die heimische „SpG“ empfängt den FC Hettingen. Mit einem Sieg will die „SpG“ den Vorsprung auf Hettingen auf vier Punkte ausbauen. Ein Favorit lässt sich nur schwer ausmachen, so wird die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Mit einem Sieg will die SpG Adelsheim/Oberkessach an Punkten mit dem TSV Buchen II gleichziehen und den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößern. Der TSV II dagegen kann mit einem Sieg den Vorsprung ausbauen. Das Hinspiel gewann Adelsheim/Oberkessach knapp mit 2:1.