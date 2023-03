Duell der Gegensätze

Bereits am Freitagabend empfängt der VfB Sennfeld zum Flutlichtspiel den SV Schlierstadt. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Partie freuen, denn der Tabellenführer will gegen Schlierstadt seinen Platz an der Sonne mit einem Sieg verteidigen. Für viele überraschend waren die jüngsten Ergebnisse des SVS. Vor allem der Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Osterburken dürfte auch Sennfeld warnen. Welches Team setzt seine Siegesserie fort oder gibt es eine Punkteteilung?

„Kleines Derby“ zwischen der SpG Götzingen/Eberstadt und dem VfB Altheim. Angesichts der Tabelle ist das ein echtes Spitzenspiel auf dem Sportgelände des TSV Götzingen. Beide Mannschaften tauschten erst am vergangenen Wochenende die Plätze. Schaut man sich die Punkte an, darf man auf eine Partie auf Augenhöhe hoffen. Im Hinspiel setzte sich die SpG Götzingen/Eberstadt knapp nach Rückstand mit 2:1 durch.

Die SpG Krautheim/Westernhausen empfängt das Kellerkind Eintracht Walldürn. Die Partie des Gastgebers gegen Gommersdorf II wurde vom vergangenen Wochenende verlegt. Die Eintracht verlor ihre Begegnung gegen den Tabellenführer Sennfeld durch Tore in der ersten Hälfte. Der Abstand auf den Relegationsplatz nach unten beträgt für Walldürn zwar bereits neun Punkte, jedoch sollte man noch den einen oder anderen Sieg einfahren, um am Ende der Saison die Klasse sicher zu halten.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein: Der Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht. Auch wenn der VfR Gommersdorf II rein rechnerisch noch nicht abgestiegen ist, kann man bei der Verbandsliga-Reserve schon für eine Klasse tiefer planen. Denn die Spiele und die Gegner werden nicht leichter für den VfR II. Die Spvgg. Hainstadt dagegen will die Spitzenposition halten und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel am Donnerstag (Das Ergebnis der Partie stand bis Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht fest) an die Tabellenspitze geklettert sein.

Durch die Niederlage zuletzt ist die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen auf den Relegationsplatz abgerutscht. Nun reist der Aufsteiger aus der Kreisklasse A zum TSV Buchen. Der TSV steht im Mittelfeld der Tabelle und hat ausreichend Vorsprung auf die unteren Plätze. Nach oben ist der Abstand jedoch für Buchen bereits zu groß, um noch mitzumischen. Besonders aufpassen muss die „SpG“ auf die beiden Torjäger Max Kohlmann und Eduard Penner, die jeweils zehn Saisontore erzielten. Kommen nun weitere Tore der beiden hinzu?

Kellerkrimi beim FC Zimmern. Auch wenn der FCZ am Donnerstag noch das Nachholspiel gegen Hainstadt hatte, steht man nur knapp vor der SpG Waldhausen/Laudenberg. Mit einem Sieg wollen die Mannen von Trainer Nico Kipphan Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Heidersbach. Es ist ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel für die beiden Teams. Die Mannschaft mit der besseren und höheren Willensstärke wird das Spiel für sich entscheiden können.

Nach zwei Niederlagen aus den vergangenen zwei Spielen ist für den SV Osterburken Wiedergutmachung angesagt. Der SVO ist durch die Niederlage am vergangenen Wochenende vom Relegationsplatz abgerutscht. Um die Chance auf die vorderen zwei Plätze zu wahren, ist ein Sieg gegen den TTSC Buchen Pflicht für die Blau-Weißen. Im Hinspiel gab es für die Mannen von Spielertrainer Marcel Baumann einen 7:0-Kantersieg. Dabei ragten vor allem die beiden Brüder Konstantin und Andreas Schiler hervor, die zusammen fünf Treffer erzielten. Gelingt dem TTSC Buchen die Revanche?