Neue Formate des Lernens

Mosbach. Drei bewegte Jahre am Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach mit unterschiedlichen Einsatzbereichen in der Praxis und komplexen Theoriephasen liegen hinter ihnen: 18 Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beziehungsweise zum Gesundheits- und Krankenpfleger haben im September erfolgreich ihr Examen bestanden. Noch am gleichen Nachmittag fand die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden statt. Es war gleichzeitig der Abschied des letzten Kurses, der die spezialisierte Krankenpflege absolviert hat.

„In vielerlei Hinsicht handelte es sich bei diesen Absolventinnen und Absolventen um einen ganz besonderen Kurs“, hob Schulleiterin Gülkiz Elsner und ihre Stellvertreterin Aylin Himberger zu Beginn der Examensfeier hervor. Zu den Höhepunkten des Kurses zählten unter anderem der Dreh eines Imagefilmes, der im Anschluss erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, sowie zahlreiche Projekte, die der Kurs mitentwickelte und hierbei eine Vorreiterrolle einnahm. Elsner bedankte sich bei allen an der Ausbildung beteiligten Mitwirkenden und hob das außerordentliche Engagement hervor.

Auch Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Dr. Achim Brötel, die Prüfungsvorsitzende Carmen Kreutz, der Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken Frank Hehn und Pflegedienstleiter Kurt Böhrer gratulierten. In ihren Ansprachen wurde die große Herausforderung betont, mit neuen Formaten des Lernens zu arbeiten, wie zum Beispiel pandemiebedingt dem Online-Unterricht.

Eine weitere Herausforderung sei die Verknüpfung dieses virtuell erlernten Wissens mit den Einsätzen in der Praxis gewesen. Man könne stolz sein, unter diesen Bedingungen die ohnehin schon anspruchsvolle Ausbildung so erfolgreich absolviert zu haben. Auch sei das Lernen ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Pflegekräfte. Der Pflegeberuf biete zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

In besonderer, emotionaler Weise bedankte sich der komplette Kurs bei allen, die an der Ausbildung beteiligt waren – Lehrende in der Theorie, Praxisanleiterinnen und -anleiter und Pflegekräfte auf den Stationen. Der Kurs hob hervor, „zu 100 Prozent auf die berufliche Zukunft vorbereitet worden zu sein“. Die Auszubildenden bedankten sich bei den Lehrenden mit individuell berührenden Worten und einem kleinen Geschenk.

Ein Geschenk gab es auch seitens der Kliniken für die zwei Examensbesten Kira Stein und Fabian Matiaske, die in allen drei Prüfungsbereichen eine 1,0 erhielten.

Die Absolventinnen und Absolventen starten ihr Berufsleben in einer herausfordernden Zeit im Gesundheitswesen. Neben den erfolgreichen Ergebnissen in den drei Prüfungsteilen (theoretisch, praktisch und mündlich), zeigte sich die Klinikleitung stolz darüber, dass 16 der 18 Auszubildenden ab Oktober die Neckar-Odenwald-Kliniken als examinierte Pflegekräfte verstärken und damit in Zukunft mit den Kliniken verbunden bleiben.

Die Redner wünschten den Absolventen Oliver Boschmann, Tabea Sina Brenneis, Lea Jasmin Friedel, Marie Friedel, Hanna Friedinger, Kim Lena Friedinger, Monika Hock, Celina Marie Kaspar, Michelle Kunze, Fabian Matiaske, Lisa-Marie Müller, Lucy Norek, Benjamin Schmidt, Meike Schuster, Laura Sophie Speck, Kira Stein, Christiane Waldbüßer und Sabrina Weizenhöfer gute Erfahrungen im Beruf, Motivation, Neugierde und Freude an der Arbeit.

Das Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege blicke, so Schulleiterin Gülkiz Elsner abschließend, auf eine spannende Zukunft. Zum einen erweitere die Berufsfachschule für Pflege ihr Bildungsangebot um Fort- und Weiterbildungskurse für Praxisanleitende, zum anderen biete sie die generalistische Pflegeausbildung an und liefere damit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung.