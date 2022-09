Stefan Kolbert ist jetzt am Ruder

Wertheim. Die Wertheimer Pflegeschule steht seit September unter neuer Leitung. Stefan Kolbert (56) hat die kommissarische Führung der Berufsfachschule am Reinhardshof übernommen. Zusammen mit dem Schulteam freut er sich auf kurzentschlossene Bewerber, die noch bis 17. Oktober in die dreijährige Ausbildung einsteigen können.

Auf dem Reinhardshof hat sich ein Führungswechsel vollzogen: Stefan Kolbert, Pflegepädagoge mit langjähriger Leitungserfahrung an der Pflegeschule in der Würzburger Kapuzinerstraße, übernimmt kommissarisch zusätzlich die Wertheimer Schulleitung. Mit seiner Berufung rücken die Pflegeschulen der Schwesternschaft München vom BRK noch enger zusammen. „Die Auszubildenden profitieren vom fachlichen Austausch der Pflegepädagogen und von den zusätzlichen Praxiseinsätzen an den Klinikstandorten in Würzburg, München und Lindenberg im Allgäu“, ist er sicher.

Kolbert ist nicht nur ausgebildeter Krankenpfleger mit Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege inklusive umfangreicher Berufserfahrung, er verfügt zudem über den Studienabschluss als Diplom-Pflegepädagoge. 15 Jahre war er stellvertretender Leiter der Berufsfachschule (BFS) für Pflege Würzburg, bevor er 2018 die Führung übernahm. Seit 2020 verantwortet er zudem die neu hinzu gekommene BFS für Krankenpflegehilfe. Der Schwesternschaft München, Gesellschafterin der Rotkreuzklinik und Trägerin der Rotkreuzschulen, ist der 56-Jährige seit 1996 eng verbunden. Das zeigt sich unter anderem in seinem Engagement in den Aufsichtsräten aller Klinikgesellschaften der Schwesternschaft.

Künftig wird Kolbert seine Arbeitswoche zwischen Würzburg und Wertheim aufteilen. „Die Schulen sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden“, zitiert er aus dem Bayerischen Unterrichts- und Erziehungsgesetz. „Zeit für Herz und Charakter der Auszubildenden muss sich immer finden“, ist er der festen Überzeugung. „Die theoretische und praktische Wissensvermittlung liegt uns natürlich ebenso am Herzen“. Er freut sich auf die neue Herausforderung im 2. Obergeschoss der Rotkreuzklinik am Reinhardshof und wünscht sich zusammen mit seinem Wertheimer Schulteam für den am 1. Oktober startenden Kurs zusätzliche Auszubildende. Für Kurzentschlossene besteht sogar noch bis Mitte Oktober die Möglichkeit, in die dreijährige Pflegeausbildung einzusteigen.