„LaBuMoTa”: Jugendlichen auf dem Weg ins Berufsleben geholfen

Main-Tauber-Kreis. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Heinz Kautzmann würdigte Bernhard Speck im Rahmen eines geistlichen Impulses das Lebenswerk des verstorbenen Vorstandsmitglieds und geistlichen Begleiters Werner Bier.

Es folgte der Bericht von Heinz Kautzmann zur Vereinstätigkeit und Vereinsentwicklung. Er erwähnte, dass durch die Corona Pandemie die Vereinstätigkeiten sehr eingeschränkt waren. Aber immerhin fanden im Jugendhaus Mosbach und im Winfriedheim Tauberbischofsheim sowie in Buchen drei Netzwerktreffen statt, die sehr qualifiziert waren. Außerdem wurde eine Vorstandssitzung und einer Bürobesprechung durchgeführt. Der Vorsitzende vertrat außerdem bei einigen Veranstaltungen den Verein LaBuMoTa.

Über die Arbeit mit Migranten berichtete unter anderem Elke Hunecke aus Tauberbischofsheim von ihrer Unterstützung in Hilfsprogrammen für geflüchtete Menschen. Insbesondere begleitete sie einen jungen Mann aus Guinea, der eine Ausbildung zum Krankenpfleger machte. Nach vier Wochen durfte sie ihn nach Abschluss der Ausbildung zur Examensfeier begleiten. Nun wird der junge Mann noch ein weiteres Jahr Ausbildung in der Krankenpflege anschließen.

Carola Väth vom Helferkreis Külsheim berichtete, dass bereits 2013 40 junge Männer aus acht Nationen nach Külsheim kamen. Sie waren untergebracht mit vier Personen auf den Zimmern. Es wurde Deutschunterricht organisiert, und an der Finanzierung notwendiger Literatur beteiligte sich LaBuMoTa. Im Moment ist der Schwerpunkt des Helferkreises Hilfestellung bei der Wohnungssuche und Einbindung in die Gesellschaft zu leisten. Dazu gehört auch Geflüchtete in Pflegeheime, Gastronomie und auch in technische Bereiche zu vermitteln.

Die Leiterin vom Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn Hellmuth–Gurka berichtete, dass in ihrer Einrichtung die Auswirkungen der Pandemie nicht so drastisch waren. Eine große Belastung entstand allerdings dadurch, dass Masken und Tests nicht finanziert wurden. Auch deshalb, weil ihre Einrichtung sich selbst finanzieren muss.

Dekan Johannes Balbach dankte LaBuMoTa für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Kassierer Heiko Grein erläuterte in seinem Kassenbericht die Einnahmen und die Ausgaben des Vereins LaBuMoTa, die beiden Kassenprüfer Manfred Seiler und Bernhard Speck bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung, so dass danach der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte.

Die Neuwahlen leitete Bernhard Speck. Das ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Heinz Kautzmann; Stellvertreterin: Christine Günther; Schriftführerin: Hedwig Appel; Kassierer: Heiko Grein; Beisitzer: Egon Kußmann und Elke Hunecke, Kassenprüfer Bernhard Speck und Manfred Seiler. Zum Schluss dankte der Vorsitzende allen Anwesenden für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

