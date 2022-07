KAB-Ortsverband Tauberbischofsheim setzt auf Kontinuität

Tauberbischofsheim. Mit den Worten:“ Wie schön, dass wir unsere Mitgliederversammlung durchführen können“ hieß die KAB-Vorsitzende Christiane Schäffner die Mitglieder und Gäste willkommen. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Ehrungen und Neuwahlen des Vorstands.

Bei der von ihr und Helga Eckert gestalteten Besinnung stellten sie die Person des Johannes des Täufers in den Mittelpunkt. Danach folgte der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden. Sie erwähnte die gute Pressearbeit von Bernhard Speck, die Gerlachsheimer Mon(d)tage die immer aktuelle Themen aufgreifen und den Stammtisch der KAB der regelmäßig unter dem Vorsitz von Alfred Ditter im Klostercafé stattfindet. Ein besonderer von der KAB unter Federführung von Christiane Schäffner und Helga Eckert gestalteten Gottesdienst zum Thema: „Mein Sonntag ist mir heilig“ fand im Juli 2021 in der St. Bonifatius Kirche statt. Außerdem wies sie noch auf die gemeinsame Aktivitäten mit der Kolpingsfamilie wie Maiandacht der Verbände und Durchführung der „Sozialen Woche“ im November hin.

Ergänzt wurden ihre Ausführungen von Peter Baumann, der die gemeinsamen Veranstaltungen mit dem DGB der KAB und dem Referat für Arbeitnehmerpastoral in Bronnbach, Wertheim und Tauberbischofsheim aufzählte.

Helga Eckert beschrieb dann ihre Erfahrungen der religiösen Seminare in Neckarelz, mit Dr. Gottlieb Brunner, die immer eine geistliche Bereicherung darstellten. Bernhard Speck zeigte dann in einer Power- Point-Präsentation die Arbeit des Kooperationspartners „LaBuMoTa“ vom Netzwerk für Arbeit suchende Jugendliche in der Region. LaBuMoTa sei es wichtig, Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben zu unterstützen. Ein besonderer Verdienst dabei hat der Vorsitzende von LaBuMoTa Heinz Kautzmann, dem von Christiane Schäffner dafür ein Weinpräsent überreicht wurde. Die Vorsitzende bedankte sich auch mit einem Blumenpräsent bei Roswitha Lierenfeld für ihren treuen Einsatz beim Besuchsdienst für die Mitglieder.

In einer weiteren Power Point Präsentation zeigte Bernhard Speck in Wort und Bild die Aktivitäten für die Sozialen Projekte der KAB insbesondere im Partnerland Peru auf, die durch Mitglieder der KAB, der Pfarrei St. Nikolaus Impfingen und dem Nächstendienst St. Nikolaus Impfingen finanziell unterstützt werden.

Kassiererin Andrea Dürr legte der Versammlung ihren detaillierten Kassenbericht vor. Sie bewertete den Ortsverband als einen finanziell gesunden Verein. Kassenprüfer Emil Hönninger bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands die einstimmig erfolgte.

Als nächstes standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung. Die Aufgabe als Wahlleiter übernahm Diözesanpräses Friedbert Böser. In seiner Einführung betonte dieser, dass er sehr gerne an seine Wirkungsstätte als Kaplan nach Tauberbischofsheim gekommen ist. Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung durchgeführt und erbracht folgendes Ergebnis: Vorsitzende Christiane Schäffner; Stellvertreter und Senioren Alfred Ditter; Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit Bernhard Speck, Geistliche Impulse Helga Eckert; Kassiererin Andrea Dürr; Interessenvertretung und Kontakte zum DGB Peter Baumann; Interessenvertretung bei LaBuMoTa Heinz Kautzmann; Kassenprüfer Emil Hönninger und Gerwald Baumann. Es wurde nun Hans Henninger als langjähriger Kassiererer des KAB Ortsverbandes von der Vorsitzenden verabschiedet. Sie bedankte sich für sein Engagement als Kassierer, das er 25 Jahre zuverlässig ausgeübt hat und überreichte ihm einen Gutschein.

Diözesanpräses Friedbert Böser übernahm dann die Ehrung für treue Mitglieder des KAB Ortsverbands. Er verlas zunächst den Text der Urkunde die vom Bundesvorstand unterschrieben wurde und überreichte dann Urkunde und die silberne Ehrennadel an die Jubilare.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans und Gundi Henninger, Alfred und Jutta Ditter, Harald Stoppel, Erwin Meininger Tobias Speck. Renate und Ulrich Karl, Karin Bartholme, Maria und Hubert Englert und Erich Hartmann. kab