Geld, das viel bewirken kann

Main-Tauber-Kreis. Schon seit vielen Jahren verzichtet das Stadtwerk Tauberfranken auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen für einen guten Zweck.

Jeweils 1000 Euro gehen an die Gemeinde Königheim, die Gemeinde Assamstadt sowie die Stadt Lauda-Königshofen – unterstützt werden damit Vereine beziehungsweise soziale Einrichtungen oder Jugendarbeit.

Die Adressaten der Spende

In Königheim wird der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ sowie die Nachmittagsbetreuung der Ganztagesschule mit der Spende bedacht. „Dank der großzügigen Spende des Stadtwerks Tauberfranken können wir die Sachausstattung einer Kleinkindgruppe in unserer kommunalen Kindertageseinrichtung sowie die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule verbessern“, erklärte Bürgermeister Ludger Krug aus Königheim.

In Assamstadt wird das Geld für die Jugendausbildung im Förderverein der Musikkapelle verwendet. „Die Musikkapelle hat es während der Corona-Jahre hart getroffen. Unter anderem sind 2020 und 2021 nahezu sämtliche Einnahmen weggefallen, mit denen zuvor das Jugendensemble zu 100 und individueller Unterricht mit bis zu 60 Prozent bezuschusst wurde.

Ab Januar wollen die Assamstadter Musikanten wieder ein Jugendensemble ins Leben rufen. Ich freue mich daher mit den Musikern über die Spende. Sie ist bei der Nachwuchsarbeit bestens angelegt“, so Bürgermeister Joachim Döffinger aus Assamstadt.

Die Stadt Lauda-Königshofen darf sich über 1000 Euro freuen. Das Geld kommt dem Verein Nachbarschaftshilfe Mittleres Taubertal zu Gute. „Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, eine Spende von 1000 Euro vom Stadtwerk Tauberfranken für die Nachbarschaftshilfe zu vermitteln – aus der Region für die Region

. Die Nachbarschaftshilfe Mittlere Tauber ist im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen sehr präsent und bietet Menschen, die ihren Alltag nicht mehr ganz alleine meistern können, niedrigschwellige Unterstützung an. Da dieses Netz aus Helfern ehrenamtlich arbeitet, bin ich mir sicher, dass diese 1000 Euro viel bewirken können“, so Dr. Lukas Braun, Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen.

„Es ist uns ein großes Anliegen, insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen in der Region zu unterstützen“, so Stadtwerks-Geschäftsführer Paul Gehrig. „Sie mussten aufgrund der Pandemie auf so vieles verzichten.“ Gerade in den momentan schwierigen Zeiten zeige sich auch, wie wichtig der Zusammenhalt der Bürger ist, und genau diesen lebe der Verein Nachbarschaftshilfe Mittleres Taubertal tagtäglich. „Diese wichtige Arbeit dieses Vereins möchten wir ebenfalls würdigen“, so Paul Gehrig. pm